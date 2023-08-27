الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

القومي للبحوث يشارك في الاحتفال العالمي بأسبوع الرضاعة الطبيعية

دكتور حسين درويش
دكتور حسين درويش ودكتورة جيهان فؤاد، فيتو

استضاف المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث في مكتبه اليوم الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣، الدكتورة جيهان فؤاد - عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتورة إيمان حسين كامل القائم بأعمال عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، وتأتى الزيارة في إطار احتفال العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقًا للوالدين العاملين". 

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وقد حاضر اليوم في الندوة التثقيفية نخبة من المتخصصين الحاصلين على البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية (IBCLC)، من قسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث: د. نرمين محفوظ، د. سارة فوزي، د. علياء قمحاوي، د. مروة أبو النجا، د. الزهراء الموافي ود. ريهام علي، وذلك تزامنًا مع افتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية بمركز التميز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث.  

وقام الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومي للتغذية بتبادل الدروع تعبيرا عن مدى تدعيم أواصر التعاون العلمى بين الطرفين.  

وتعد مشاركة المركز القومي للبحوث في إحتفالية الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، في إطار المبادرة التي ترعاها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة أ.د. محمد مصطفى عبد الغفار والمعهد القومي للتغذية برئاسة د. جيهان فؤاد.

وافتتح المركز القومي للبحوث عيادة الرضاعة الطبيعية، بمركز التميز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث، والتي تقدم خدماتها للأمهات يومي الثلاثاء والخميس من 10 صباحا حتى 12 ظهرا من كل أسبوع.

وأكد المركز القومي للبحوث أن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل يجب احترامه وحمايته وإعماله للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية والسلوكية، ونموه ونشأته وتطور قدراته، مما يجعل منه فردًا سليمًا سويًا منتجًا في مجتمعه، ويحتفل العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقًا للوالدين العاملين".

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