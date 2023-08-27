الأحد 27 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

المركز القومي للترجمة يشارك في معرض السويس للكتاب بدورته الأولى (صور)

المركز القومي للترجمة،
المركز القومي للترجمة، فيتو

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي في معرض السويس للكتاب في دورته الأولى والذي يستمر حتى 8 سبتمبر المقبل.

المركز القومي للترجمة

ويشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة من أحدث وأهم إصداراته نذكر منها، حقوق الملكية الفكرية وصناعات علوم الحياة، دماغ الأخلاق: علم النفس العصبي للأخلاق، اللوبي العربي، تاريخ مختصر للكون، تاريخ الفكر الفلسفي اللاتيني الأمريكي.

وثمن عدم المساواة، مدارات المجاز في الخطاب، حضارة مصر القديمة، الأفريكانية، تدبر الكِبر، الصعود العالمي للشعبوية، مقدمة في التصوف المسيحي، الاستشراق هيمنة مستمرة، اللسانيات، علم النفس الاجتماعي للجندر، التفسير الإبداعي للأحلام.

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كما يشارك كتاب تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية، عقولنا تتحدث، رحلة إلى أرض الميعاد، التدين والحراك في مصر، بول ريكور، الحداثة الثورية، تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم، أخلاق الحداثة، المعرفة المستدامة، مذكرات زوجة دوستوفيسكي والدر المنثور في طبقات ربات الخدور.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتورة كرمة سامي المركز القومي للترجمة القومي للترجمة حقوق الملكية الفكرية حضارة مصر القديمة معرض السويس للكتاب

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