مميزات سيارات بي إم دبليو X5 Li فيس ليفت (صور)

استعرضت شركة بي إم دبليو، المتخصصة في صناعة السيارات، أسعار مواصفات سيارات X5 Li المخصصة للصين وهي سيارة الدفع الرباعي ذات قاعدة العجلات الطويلة لجمهورية الصين الشعبية، ويأتي الطراز X5 Li المحدث بعد تحديث منتصف العمر للطرازين العاديين X5 وX6، والتي تم إصدارها في فبراير من هذا العام.

مميزات سيارات بي إم دبليو X5 Li فيس ليفت المخصصة للسوق الصيني





حصلت سيارات بي إم دبليو على قاعدة عجلات أطول بمقدار 5.11 بوصة (130 ملم) مقارنة بنظيرتها العالمية – وهي نفس الترقية التي تم تطبيقها أيضًا على نسخة ما قبل الفيس ليفت، وينتج عن ذلك مساحة واسعة للأرجل للركاب الخلفيين، واستكمالًا لذلك، تعمل الأبواب الخلفية الواسعة على تسهيل الدخول والخروج، مع مقاعد مصممة خصيصًا ومعدات حصرية تلبي الراحة لمسافات طويلة.

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وتم تصنيع سيارة بي إم دبليو X5 Li الجديدة في مصنع Dadong بواسطة مشروع بي إم دبليو Brilliance المشترك، وستكون متاحة في نسختين وسيتم طرحها للبيع في سبتمبر 2023، والإصدار القياسي هو X5 xDrive30 Li مدعوم بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، بقوة 258 حصانًا، على الرغم من أن سيارة الإس يو في لا تبدو واعدة جدًا في سيارة X5، إلا أنها تتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كلم في الساعة في حوالي 7.2 ثانية.

بي إم دبليو X5 Li فيس ليفت من الداخل

وللعملاء الذين يبحثون عن قوة بست أسطوانات، هناك X5 xDrive40Li التي تتميز بمحرك توربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، بقوة مذهلة تبلغ 380 حصانًا لتسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 5.5 ثانية، والجدير بالذكر أن X5 xDrive40Li يمكنه أيضًا الانطلاق بصمت اعتمادًا على الطاقة الكهربائية النقية بسرعات منخفضة.

حصلت سيارات بي إم دبليو على iDrive المتجدد مع QuickSelect وإصدار برنامج المعلومات والترفيه 8.5 مع بنية قائمة جديدة وشاشة رئيسية جديدة، بالإضافة إلى التعديلات المرئية على الواجهة الأمامية، تُحدث فرقًا كبيرًا مقارنة بـ X5 Li السابقة، هناك أيضًا ميزات حصرية للسوق الصيني، بما في ذلك التفاصيل المطلية بالكهرباء على عجلة القيادة وألواح الأبواب، بالإضافة إلى علبة الهاتف الذكي مع الشحن الاستقرائي.