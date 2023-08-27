جيهان الشماشرجي تتصدر تريند مصر، والنشطاء غاضبون لمقتلها في سفاح الجيزة

جيهان الشماشرجي، تصدرت الفنانة جيهان الشماشرجي تريند مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد ظهورها في أول حلقة من مسلسل "سفاح الجيزة، والذي مثلت فيه أول ضحايا السفاح، والتي تخلص منها بالقتل.

جيهان الشماشرجي في مسلسل سفاح الجيزة

الفنانة جيهان الشماشرجي أدت دور "نجلا"، الفتاة التي تعمل في مشغل خياطة، وتزوجها صاحب المشغل عرفيًا، لكنها ترتبط بعلاقة مع يوسف "السفاح"، والذي تخلص منها بالقتل.

جيهان الشماشرجي تشارك في سفاح الجيزة، فيتو



مقتل "نجلا"، الفنانة جيهان الشماشرجي، على يد السفاح، الفنان أحمد فهمي، أثار تفاعل وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلين: "مينفعش تموت دي في أول حلقة بجد".

وعلق عمر خالد على مقتل نجلا، جيهان الشماشرجي، في أول حلقة لمسلسل "سفاح الجيزة" فقال: "جيهان الشماشرجي جميلة ياجماعة، لسة واخد بالي منها من مسلسل سفاح الجيزة، وكانت في مسلسل suits بالعربي، مينفعش تموت دي في أول حلقة بجد".

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مقتل جيهان الشماشرجي في مسلسل سفاح الجيزة

وردت البشمهندسة نسرين فقالت: "#جيهان_الشماشرجي.. رسالة للمخرج.. غلط كبير اللي عملته، من اتلف شيء يُصلحه".

أما فوكس فقال: "حد يلاقي جيهان الشماشرجي ويدبـحها يا فهمي!"

جيهان الشماشرجي ومكياج لحلقة قتلها، فيتو



وعلق الحسيني علي قائلًا: "ياصاحبي بتقتلها ليه كان نفسي جيهان الشماشرجي تكمل"

أما ذي مس فت كيدو فقال "عاجبني اداء جيهان الشماشرجي في سفاح الجيزة تحسها مولودة عشان تمثله"

ورد عبد الرحمن تاو قائلًا: "هو باسم سمرة مش جاي معايا إنه ظابط خالص واحمد فهمي غالبا كان نفسه يطلع سفاح من وهو صغير بجد من كتر اتقان الدور.. ويعني ايه جيهان الشماشرجي تموت من اول حلقه يعني"

وقال إسلام علاء: " في حد يبقى عنده جيهان الشماشرجي ويموتها في أول حلقة؟"

غضب النشطاء لمقتل جيهان الشماشرجي

وعلق سيزا توكسك قائلًا: "جيهان الشماشرجي... ياحج سيبوا البت تكمل حلقتين طيب"

وقال حسام: " مخرج مسلسل سفاح الجيزة اخطأ لما سمح بقتل جيهان الشماشرجي في اول المسلسل حد يقتل البطل".

مشهد تمثيلي ومكياج لمقتل نجلا في سفاح الجيزة، فيتو

أما شين نجيب فرد قائلًا: "يعني ايه جيهان الشماشرجي تموت؟ امال انا هتفرج ليه؟ ايه التهريج ده رجعولي البت..."

وقال مصطفى وحيد: "جيهان الشماشرجي طالعة تقول "انا مش هفضل على ذمة رجلين مدة كبيرة" (واحد رسمي والتاني عرفى) الكاتب اخترع دين جديد تقريبا وبعدين مين... اللى يقتل القمر دى من أول حلقة".

جيهان الشماشرجي ضيفة شرف سفاح الجيزة

يذكر أن الفنانة جيهان الشماشرجي ظهرت ضيفة شرف في الحلقة الأولى من مسلسل "سفاح الجيزة"، الذي بدأ عرض أول حلقاته مؤخرًا، وتظهر جيهان الشماشرجي في الحلقة الأولي أنها أول ضحايا "سفاح الجيزة، وذلك بوضع المواد التجميلية على رقبتها، لتظهر على الشاشة وكأنها تم ذبحها كما ظهرت في الحلقة الأولى للمسلسل.

جيهان الشماشرجي، فيتو



كما يظهر بالمسلسل الفنان أحمد فهمي، الذي يقوم بدور سفاح الجيزة، ويعيش بـ3 أسماء، الأول جابر، الاسم الحقيقي له وتناديه به والدته وجيرانه، والثاني اسم محي، وتناديه به زينة، ركين سعد، والثالث اسم يوسف، الشخصية التي يعمل بها في مشغل خياطة مع صلاح عبد الله وجيهان الشماشرجي، نجلا التي تزوجها صاحب المشغل عرفيًا.

ويظهر السفاح، الفنان أحمد فهمي، وهو جابر الذي أطلق على نفسه اسم "يوسف"، يعمل في مشغل خياطة يملكه صلاح عبد الله، وهو متزوج من نجلا، جيهان الشماشرجي، فتاة تعمل في مصنع صلاح عبد الله عرفي، وتربطها علاقة غير شرعية بـ"يوسف" أو السفاح، والذي تخلص منها بالقتل في أول حلقات المسلسل.

وكان برومو مسلسل "سفاح الجيزة" أثار حالة من الغموض والجدل، حيث ظهر الفنان أحمد فهمي وهو يقف أمام حفرة بداخلها جثة أحد الأشخاص في الظلام مع صوت الرعد وسط أمطار غزيرة.

ويضم مسلسل "سفاح الجيزة"، مجموعة من الفنانين (أحمد فهمي، وركين سعد، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال)، والمسلسل من ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي أبو السعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري.

أحداث مسلسل "سفاح الجيزة" مستوحاة من قصة حقيقية، تدور أحداثه في إطار مثير وغامض، وتحكي قصة سفاح الجيزة قذافي فراج عبد العاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، ويلعب دوره أحمد فهمي، ويتكون المسلسل من 8 حلقات فقط.