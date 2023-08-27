الذكاء الاصطناعي يتدخل لحل أزمة عقود العمل والرواتب

يُعد التفاوض على عقد العمل وتحديدا الرواتب من أصعب خطوات الحصول على الوظيفة، لذلك تستعد Ironclad، وهي شركة ناشئة مدعومة من شركتي Sequoia وAccel، لإطلاق وكيل ذكاء اصطناعي متخصص في تحليل عقود العمل.

وتستخدم Pactum AI، شركة التفاوض الآلي على المشتريات الكبرى عالميًا، منذ عام 2021 روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي للتفاوض على رواتب موظفيها.

واستلهمت Pactum AI روبوتها للتفاوض على الراتب من منصتها للمفاوضات المستقلة، التي تستخدمها شركات، مثل وول مارت، للتفاوض مع البائعين.

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وقال مارتن راند، الرئيس التنفيذي لشركة Pactum AI: “التعليقات الواردة من موظفينا البالغ عددهم 80 موظفًا إيجابية، وقد علّمنا ذلك أهمية التفاوض على المزايا وكذلك الراتب، ما يمنح الموظفين عروضًا متعددة للاختيار منها”.

ويجب معايرة روبوت شركة Pactum AI باستمرار، لما له من آثار إيجابية في تقليل تحيزات المديرين وتوفير عرض أفضل لكلا الجانبين.

ومن جانب آخر قد يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى الإضرار بالموظفين في مفاوضات التعويضات، وقد يجد الموظفون الذين لم يحصلوا على سياق كامل أو الذين يقدمون توجيهات سيئة لروبوت الدردشة أنفسهم في وضع غير مواتٍ من حيث المعلومات.

وترى شركة Pactum AI الآن صعوبات في تشغيل روبوتها للتفاوض على الرواتب على نطاق واسع، وتخطط الشركة لمواصلة التركيز على أتمتة مفاوضات الشراء، لأن الاعتماد على روبوت الدردشة بالنسبة للموظفين الموهوبين ذوي المهارات العالية أو الفريدة يخاطر بإبعاد أولئك الموظفين الجدد المرغوبين.