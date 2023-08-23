خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مشروع تخرج لطلاب علوم الفضاء ببني سويف

قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على "استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل تكلفة الاستشعار عن بعد وذلك عن طريق استخدام كاميرا بجوده قليله وسعر قليل واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جوده الصورة واستخدام GIS data للحصول علي صور مجسمه لدراسة تضاريس سطح الأرض، معربًا عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

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وأشار الدكتور أسامة شلبية، أن المشروع تحت إشراف الدكتور محمد الفران، مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11 طالبًا، هم: احمد سامي عبدالباسط واحمد مجدي عبدالتواب وأسماء شعبان عابدين وأيمن خالد عبدالرحيم وعبدالرحمن ربيع حسن وعمر محمد عادل محمد وسامر رشدي كامل ونورهان احمد حسني وديفيد عماد منير حنا وابتسام ابراهيم إسماعيل وعبدالرحمن يوسف احمد.