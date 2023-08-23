الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مشروع تخرج لطلاب علوم الفضاء ببني سويف

طلاب كلية علوم الملاحة
طلاب كلية علوم الملاحة والفضاء ببني سويف، فيتو

قام فريق بحثي من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتنفيذ مشروع تخرج يعتمد على "استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وبيانات نظم المعلومات الجغرافية كيوب سات في الاستشعار عن بعد. 

 

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من المشروع هو تقليل تكلفة الاستشعار عن بعد وذلك عن طريق استخدام كاميرا بجوده قليله وسعر قليل واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين جوده الصورة واستخدام GIS data للحصول علي صور مجسمه لدراسة تضاريس سطح الأرض، معربًا عن سعادته بمستوي مشروعات التخرج المقدمة من طلاب أول دفعة من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وموجها الشكر لجميع القائمين علي الكلية، وللطلاب، مشيدا بتلك الأفكار والمشروعات البحثية التي يمكن الاستفادة منها في مجال الملاحة والفضاء.

Advertisements

 

وأشار الدكتور أسامة شلبية، أن المشروع تحت إشراف الدكتور محمد الفران، مدرس قسم الملاحة الفضائية وبمشاركة 11 طالبًا، هم: احمد سامي عبدالباسط واحمد مجدي عبدالتواب وأسماء شعبان عابدين وأيمن خالد عبدالرحيم وعبدالرحمن ربيع حسن وعمر محمد عادل محمد وسامر رشدي كامل ونورهان احمد حسني وديفيد عماد منير حنا وابتسام ابراهيم إسماعيل وعبدالرحمن يوسف احمد.

 

محافظ بني سويف يتابع استمرار تفعيل خطة وإجراءات ترشيد الكهرباء بالواسطى

طلاب علوم الملاحة ببني سويف يطورون نظامًا لتجنب اصطدام الأقمار الصناعية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف حوادث بني سويف

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

تمويل 15 ألف مشروع صغير بـ2.3 مليار جنيه ببني سويف

محافظ بني سويف يتابع استمرار تفعيل خطة وإجراءات ترشيد الكهرباء بالواسطى

وفاة طفل صعقًا بكهرباء مبرد مياه ببني سويف

بمشاركة عشرات الآلاف، أسقف بني سويف يرأس قداس عيد صعود جسد السيدة العذراء

طلاب علوم الملاحة ببني سويف يطورون نظامًا لتجنب اصطدام الأقمار الصناعية

محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لأعمال الرصف بشوارع إهناسيا

فشل الحكومة والمواطن في مواجهة السجائر

الأكثر قراءة

اتجاه في الزمالك لتشكيل لجنة كرة وهذه أبرز الأسماء

نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة (رابط مباشر)

مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

تعرف على راتب كارلوس بيرينجير مساعد كولر

إسلام الشاطر يثير غضب الزملكاوية باقتراحه لإدارة النادي الجديدة، والأهلاوية يكشفون السر

الانتخابات الرئاسية، التفاصيل الكاملة المنظمة لاختيار نواب رئيس الجمهورية

أخبار الزمالك، اللجنة الثلاثية تعد اللاعبين بهذا الأمر

رياح عاتية في مكة المكرمة تطيح بالعمال والمعتمرين وتثير خوف النشطاء (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: امرأة حامل من كل 5 نساء تلقى معاملة طبية سيئة في أمريكا

هبوط مركبة فضاء هندية على سطح القمر اليوم

عصفورة الهواء، آية تقفز من ارتفاع 2500 قدم لتتعلم الصبر (فيديو)

أستاذ باليابان: ناسا تستعد للبحث عن كنز قارون في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بداية التعاملات

بداية من الجمعة، السكك الحديدية تضيف قطارات جديدة

أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 23-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستخدام الأمثل للتكييف للحفاظ على الأجهزة وتوفير الكهرباء (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة الإمام وهو جالس والمأمومون وقوف؟ أمين الفتوى يجيب

اذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم سماع الأغاني فى المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية