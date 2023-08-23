الأربعاء 23 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع أسعار 13 نوعًا من المانجو في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، تباينًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح  سعر عنب رومي أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 9 إلى 15 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 9 إلى 15 جنيهًا، عنب كرمسن من 12 إلى 18 جنيهًا.

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وعن أسعار البلح في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، بلغ سعر بلح زغلول من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، بلح سماني من 4 إلى 9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، بلح بارحي من 25 إلى 30 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا.

وسجل  سعر كيوي نحو 26 جنيهًا، جوافة بسعر من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، نكترين مستورد 35 جنيهًا، رمان بسعر 7 إلى 15 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا،  أناناس سعر 50 جنيهًا،  أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا.

وتراوح سعر برقوق مستورد 30 جنيهًا، تفاح سوري/ لبناني بسعر من 18 إلى 28 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 26 جنيهًا،  كيلو كريز 25 جنيهًا.

وسجلت سعر خوخ مستورد 35 جنيهًا، شمام من 7 إلى 11 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 7 إلى 15 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، تين برشومي من 6 إلى 14 جنيهًا،  كمثرى خشابي من 12 إلى 22 جنيهًا.

وتراوح سعر موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز صعيدي من 7 إلى 10 جنيهات،  موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا.

أما أسعار البطيخ في سوق العبور لجملة الفاكهة، اليوم الأربعاء، تراوح سعر بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا،  بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الأربعاء

وسجل  سعر مانجو صديقة من 17 إلى 27 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، مانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق، مانجو هندي من 15 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو عويس من 27 إلى 57 جنيهًا، بارتفاع 13 جنيهًا عن سعره السابق، مانجو بيض العجل بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، مانجو تيمور من 15 إلى 31 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، مانجو سنارة من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

وبلغ سعر مانجو فونس من 17 إلى 31 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، مانجو نعومي من 17 إلى 27 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 15 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق،  مانجو زبدية من 16 إلى 22 جنيهًا، بارتفاع جنيهن عن سعره السابق.

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