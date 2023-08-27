الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

رابطة السيارات: انخفاض المبيعات في مصر بنسبة 70%

أسامة أبو المجد،
أسامة أبو المجد، فيتو

قال المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفترة الحالية تشهد دخول موديلات جديدة داخل السوق المصري من السيارات الاقتصادية والأخرى الفارهة، وليس يعني ذلك تحسن السوق المصري،  قائلا:" إن السوق المصري يشهد طرح سيارات وليس توفير عدد سيارات داخل الموانئ بمعنى أنه فى حالة طرح السيارات وتوفير عدد السيارات التى تحتاجها المعارض يشير ذلك إلى بداية تحسن سوق السيارات المصري غير ذلك مازال الأزمة مستمرة".  

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 انخفاض في مبيعات السيارات بمصر

وأوضح المستشار أسامة أبو المجد، أن تراجع المبيعات داخل السوق المصري يشير إلى عدم تعافي سوق السيارات من الأزمة الحالية، لافتا إلى أن معدل انخفاض مبيعات السيارات في مصر تصل نحو 70% بما يعتبر كارثة كبيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوق السيارات.

موعد شراء سيارة جديدة في السوق المصري

وطالب رئيس رابطة تجار السيارات، لكل من يرغب فى اقتناء سيارة عليه تحديد نوعها وفقا للميزانية التي تتلاءم مع كل شخص وشراءها فى الأمور العاجلة غير ذلك لا ينصح بشراء السيارات في الوقت الحالي نظرا للارتفاع المستمر في أسعار السيارات.

علق أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على انضمام مصر لمجموعة بريكس وهل تبدأ مصر صناعة السيارات قائلا “إن صناعة السيارات تحتاج  إلى العديد من الحلول أولها البنية التحتية لشركات صناعة السيارات، بالإضافة إلى تقديم حلول للصعوبات التي تواجهها الشركات في الاستيراد والتجميع المحلي”.

مجموعة بريكس هل تبدأ مصر صناعة السيارات 

وأوضح أبو المجد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TEN، أن صناعة السيارات تحتاج إلى توفير المناخ المناسب للمستثمرين من توفير جميع مطالب من خامات، وتسهيلات في إجراء المصانع وأيدي عاملة.

وتابع أبو المجد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الورد، المذاع على قناة TEN، أن جنوب أفريقيا تعتمد في تصنيعها للسيارات على برنامج معين، ويعتمد على الرد الجمركي للسيارات المستوردة، ومكونات الإنتاج المصدرة محليا، لافتا إلى أننا نعاني من مشكلة حقيقية يجب علينا حلها، قبل البدء في تصنيع السيارات.

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