السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار الدواجن اليوم السبت 26-8-2023 في الدقهلية

الدواجن والبيض، فيتو
الدواجن والبيض، فيتو

استقرت أسعار الدواجن والبيض، اليوم السبت، استقرارها في محافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات.

أسعار الدواجن اليوم
بلغ سعر الدواجن البيضاء بين 60 إلى 62 جنيها.
الدواجن الساسو 60 - 65 جنيها.
الدواجن البلدي 90- 110 جنيهات.
الدواجن الأمهات الأبيض 56- 60 جنيها.

أسعار الكتكوت اليوم
الكتكوت الساسو عمر يوم 5-6 جنيهات.
الكتكوت الأبيض عمر يوم 6-7 جنيهات.
كتكوت بلدي 5 -7 جنيهات.

Advertisements

 

أسعار البيض اليوم 
سعر كرتونة البيض الأبيض 99- 100 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر بـ 100- 105 جنيهات.
سعر كرتونة البيض البلدي بـ 105- 110 جنيهات.

تراجع مرتقب في سعر الفراخ
وأعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، مشيرًا إلى إنه تم زيادة معدلات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف لتصل إلى 2.4 مليون طن.

 

وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية أنه تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 99 مليون دولار.

وأوضح أن الإفراج شمل 163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار، وأيضًا إضافات أعلاف بحوالي 4 ملايين دولار ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 27 أبريل 2023) ما يصل إلى 4.2 مليون طن، منهم 3.1 مليون طن ذرة، و1.1 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

وأكد «القصير» أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، وأيضًا حيوانات المزرعة، مشيرًا إلى أن سياسة مواصلة الإفراج عن مستلزمات صناعة الأعلاف تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ.

صناعة الدواجن

وذكرت تقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة أن الإجراءات الحكومية لتسهيل استيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصة لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعة الدواجن.

وأشار إلى أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائية وغياب التخطيط والتنظيم ومقاومة التغيير الإيجابي والاعتمادية الخطيرة على استيراد مكونات الإنتاج والتأثر السلبي بالظروف الدولية التي أصبحت مضطربة وغير مضمونة.

ولفت الدكتور محمد خليفة، الخبير الدولي في صحة وأمراض الدواجن، إلى أن النهوض بصناعة الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنية للتطوير والاعتماد على التصنيع المحلي بموارد وطنية على قدر الإمكان، وذلك تحقيقًا لمبدأ الأمن الغذائي.

وأوضح أنه على المهتمين بالصناعة أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار في اتباع سياسات الإنتاج والتسويق الحالية بسلبياتها العديدة، والتي جعلت صناعة الدواجن في مفترق طرق فأما تعديل المسار والعصرنة والتطوير أو الاستمرار في طريق الأزمات والضبابية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم السيت 26-8-2023 في الدقهلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار البيض اليوم اسعار الدواجن اليوم السبت اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن والبيض اسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الكتكوت اسعار الدواجن اسعار الكتكوت اليوم

مواد متعلقة

حوكمة استخدامها وتوفيرها، مستجدات تطوير منظومة إنتاج الأسمدة والتقاوي

أسعار البقوليات اليوم السبت 26-8-2023 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار اللحوم اليوم السبت 26-8-2023 في الدقهلية

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

ساويرس عن عدم حضور بوتين جنازة قائد فاجنر: خايف يتقال عليه يقتل القتيل ويمشي في جنازته

الرياضة تستجيب لـ فيتو وتنهي أزمة حجز تذاكر العودة لبعثة يد الزمالك من السعودية

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

طريقة حجز جديدة لتذاكر السكك الحديدية تعرف عليها

تحرك برلماني بشأن هدم الجبانات بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

كيف يتحرك الأهلي بعد فشل صفقة ضم جوستافو سوزا؟

Advertisements

منوعات

المزيد

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

ادفع واعرف، موقع يتيح للآباء والأمهات معرفة شكل ابنك المستقبلي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

أسعار السيراميك اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نيوكاسل مع ليفربول.. روما ضد ميلان.. اتحاد جدة أمام الهلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26-8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية