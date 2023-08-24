شراقي يعيد التحذير من انهيار سد النهضة بعد وصول التخزين للمليار الخامس عشر

سد النهضة، أعاد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، التحذير من معامل أمان سد النهضة، وذلك بعد الوصول للمليار الخامس عشر في الملء الرابع لسد النهضة، ووصول منسوب بحيرة السد إلى 617 مترا فوق سطح البحر، كما أن مياه السد غطت ثلث سد السرج.

إثيوبيا تخزن المليار الخامس في الملء الرابع

وعن سد النهضة، أشار الدكتور عباس شراقي إلى الانهيارات المتكررة لعدد من السدود في إثيوبيا، والتي نفذتها نفس الشركة التى تتولى بناء سد النهضة حاليًا "سالينى الايطالية"، مؤكدًا أن انهيار سد النهضة سيكون طوفان على السودان، يشبه تسونامى اليابان 2011، فى تدميره للسدود السودانية الثلاثة وجميع المدن والقرى على طول النيل الأزرق والرئيسى حتى أسوان.

Advertisements

الملء الرابع لسد النهضة، فيتو



وقال خبير الموارد المائية عباس شرقي، عن تطورات سد النهضة: "المليار الخامس عشر من التخزين الرابع فى سد النهضة، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 617 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين حوالي 15 مليار م3 كتخزين رابع الذى بدأ 14 يوليو الماضى، ليصبح إجمالى التخزين حوالى 32 مليار م3".

وتابع الدكتور عباس شراقي تعليقه على تطورات الملء الرابع لسد النهضة قائلًا: "من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى أوائل سبتمبر عند منسوب 621 م، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر فى حالة منسوب 625 م، وتتراوح كمية التخزين بين 20 - 24 مليار م3".

وأضاف الدكتور عباس شراقي "تغطى مياه بحيرة سد النهضة ثلث سد السرج حتى 22 أغسطس 2023, والذى يرتفع 50 مترا عن أرضية الوادى ومن المتوقع أن تصل المياه إلى منتصفه بنهاية التخزين الرابع عند منسوب 625 م".

الانهيارات المتكررة لسدود إثيوبيا

كما كشف شراقي عن معامل أمان سد النهضة، بعد المبالغة في سعة تخزين السد، وخاصة بعد التأكيد أن سعد السد 11 مليار متر مكعب، وهدف إثيوبيا وصول سعة السد إلى 74 مليار متر مكعب.

وأعاد الدكتور عباس شراقي التحذير من سعة تخزين سد النهضة، فقال: "مشروع جيبا 2 على نهر أومو فى إثيوبيا ليس ببعيد، حيث انهار بعد افتتاحه بعشرة أيام فى يناير 2010 ومرتين قبل الافتتاح، والشركة التى نفذته هى نفس الشركة التى تتولى بناء سد النهضة حاليًا "سالينى الإيطالية".

التخزين الرابع لسد النهضة، فيتو

وتابع شراقي تحذيره من انهيار السدود فقال: "سد تاكيزى على نهر عطبرة 2009 والذى انهار جزء منه فى 2007 قبل الافتتاح فى 2009 وراح ضحيته حوالى 50 شخصًا وكانت الشركة الصينية "سينوهيدرو Sinohydro " ونتذكر السدود الأمريكية فى ولاية ميتشيجان الشهر الماضى، وسد أورفيل فى كاليفورنيا فبراير 2017".

وعن إمكانية انهيار سد النهضة قال شراقي "بالنسبة للمبرر الأول فصخور سد النهضة رغم أنها نارية ومتحولة إلا أنها شديدة التحلل والتشقق، وليس هذا هو العامل الجيولوجى الوحيد".

التحديات الجيولوجية للهضبة الإثيوبية وأمان سد النهضة

وعن أمان سد النهضة قال شراقي: "هناك العديد من التحديات الجيولوجية الفريدة فى الهضبة الاثيوبية أهمها:

1. المبالغة فى حجم سد النهضة، زيادة سعة الخزان من 11.1 مليار متر مكعب كما جاء فى الدراسات الأمريكية الى 74 مليار متر مكعب بدون دراسات هندسية دقيقة.

معامل أمان سد النهضة وإمكانية الانهيار، فيتو

2. سد النهضة يبعد حوالى 500 كم فقط عن أكبر فالق على سطح الأرض وهو الأخدود الأفريقى العظيم والذى يقسم إثيوبيا لنصفين، ويوجد السد والبحيرة على فوالق من العصر الكمبرى كما فى الخريطة الثالثة.



3. صخور منطقة سد النهضة جرانيتية شديدة التحلل والتشقق.

4. تنبع مياه النيل الأزرق من قمم الجبال البركانية البازلتية التى تصل إلى 4620 مترا إلى سد النهضة عند منسوب 500 إلى 650 مترا فوق سطح البحر فى انحدارات شديدة.

5. يغلب على معظم مناطق حوض النيل فى السودان الصخور البركانية البازلتية سريعة التحلل لتكوين كميات كبيرة من الطمى.

6. إثيوبيا الأولى عالميا فى شدة انجراف التربة والإطماء.

7. تسقط المياه بغزارة فى يوليو-أغسطس-سبتمبر، ويصل متوسط التصرف اليومى إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب مما يشكل فيضانات شديدة".

انهيار سد النهضة وتدمير سدود السودان

8. السد المكمل ركامى وطوله 5 كم وارتفاعه 50 م، ومقوس بحيث الجهة المقعرة فى اتجاه البحيرة مما يسبب ضعفه.

9. تنتشر بإثيوبيا بالكامل ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والفيضانات الطميية.

10. إثيوبيا هى أكثر الدول الأفريقية نشاطا للزلازل حيث شهدت 8 زلازل فى الخمس سنوات الأخير من 4 الى 5.2 ريختر.

11. تتميز أحواض الأنهار الإثيوبية بالأودية الضيقة والعميقة، متوسط عمق النيل الأزرق 500 م، وتصل إلى 2000 م فى بعض المواقع. 12. لا توجد أراض مسطحة حول سد النهضة أو بحيرة التخزين.

سد النهضة على الهضبة الإثيوبية، فيتو



وعن إمكانية انهيار سد النهضة بسبب سعة الملء قال شراقي "انهيار سد النهضة هو طوفان على السودان تم تشبيهه فى 2011 بأنه سوف يكون كسونامى اليابان 2011 فى تدميره للسدود السودانية الثلاثة بخزاناتها (حوالى 20 مليار متر مكعب) وجميع المدن والقرى على طول النيل الأزرق والرئيسى حتى أسوان، ,اتمنى أن يعى السيد الوزير والأخوة فى السودان هذا الخطر الشديد وأن نتكاتف سويا فى المطالبة بالتعاون فى الملء والتشغيل والتأكد من سلامة السد".