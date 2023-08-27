الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الإقليمي للأغذية والأعلاف يستقبل وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي

وزارة الزراعة، فيتو
وزارة الزراعة، فيتو

استقبل المركز الاقليمي للاغذية والأعلاف وفدا رسميا من الاتحاد الأوراسي لتفقد اجراءات الرقابة علي تصنيع وتداول الأعلاف وخاماتها واضافاتها، وذلك في اطار اهتمام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الصادرات الزراعية المصرية وفتح اسواق جديدة والارتقاء بالمنتجات المصرية
 المركز الاقليمي للاغذية والأعلاف

وافاد الدكتور احمد العكازي  مدير الاقليمي للاغذية والاعلاف أن زيارة الوفد الاوراسي والذي يضم خبراء ومسئولين من الطب البيطري والانتاج الحيواني والصحة الحيوانية للاتحاد الاوراسي خطوة مهمة لمراجعة وتدقيق إجراءات الفحص لكل مدخلات صناعة الاعلاف وإجراءات اعتماد الجهات الرقابية كالمركز الأقليمي للاغذية والأعلاف بدءا من إجراءات التسجيل للمنتجات المستوردة والمحلية الصنع وسحب العينات بالمواني والمنافذ الجمركية والتحليل الكيماوي واجراءات الرصد والتتبع وتحليل المخاطر  والرقابة الداخلية علي مصانع الاعلاف.

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 التسجيل للمنتجات المستوردة 

 وزار الوفد بعض المعامل ومنها معمل التكنولوجيا الحيوية وعاينوا خطوات العمل منذ استلام العينات حتي اصدار الشهادات وارشفة النتائج بقواعد البيانات. 

وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوراسي هو كيان اقتصادي وسياسي يضم عدد من الدول الاوربية والاسيوية مثل روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وغيرهم. 

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