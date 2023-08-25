مراقبة الأغذية توصي بغلق 90 منشأة بدون ترخيص في الدقهلية

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن إدارة مراقبة الأغذية توصى بغلق 90 منشأة تعمل دون ترخيص.



وجاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 450 منشأة تبين أن 90 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

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وتمكنت الحملات من تحرير عدد 217 محضرا وسحب 41 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1924 كيلو من أغذية متنوعة و445 لترا عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.