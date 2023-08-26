الإرشاد الزراعي بالأقصر: نلبي احتياجات المزارعين في مختلف الإدارات

قال المهندس على محمد المرعزي، مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، إن اتجاه كثير من المواطنين إلى زراعة فول الصويا، جاء بعد اتخاذ الدولة قرار تحديد سعر ضمان 18 ألف جنيه للطن، من العام الماضي، ويتم زراعته في شهر 4 ويستمر أربعة أشهر في الأرض قبل موسم زراعة القمح،ويحقق إنتاجية طن ونصف للفدان، ويحتاج للري على حسب نوعية الأرض من 6 إلى 8 ريات كعادة المحاصيل البقولية، ويجود في المحافظة لأنها تتميز بارتفاع درجة الحرارة أغلب شهور العام.

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ"بوابة فيتو": نلبي احتياجات المزارعين من خلال الإدارات التابعة لمديرية زراعة الأقصر،بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة خصوصا في حالة إيجار الأرض، لذلك يتجه المزارعين إلى استغلال الأرض في جميع شهور السنة، لذلك ننصح بزراعة الفاصوليا وبرسيم الفحل، والخيار، والجزر والطماطم، قبل موسم القمح، كما أيضا اتجه كثير من المزارعين زراعة الذرة الصفراء.

وأشار المرعزي، إلى أن الأقصر تتميز بزراعة بعض الفواكه النادرة مثل زراعة الجوافة الحمراء في غرب الأقصر، يتم تعطيشها خلال الصيف ويتم ريها أول شهر 8،لمكافحة ذبابة الخوخ وذباباة الفاكهة، وأيضا زراعة المانجو، للمزراع الذي يحتاج ان يحقق ربحية على المدى البعيد،حيث يحقق الفدان 50 ألف جنيه في بداية زراعته.

ولفت مدير الإرشاد الزراعي إلى أن زراعة الموز، التي تجود في مراكز إسنا والزينية والطود، لأنه يزرع في أرض درجة أولى التي هى بالقرب من نهر النيل وايضا يحتاج إلى الرطوبة، يتم زراعته في شهر 2، ويتم حصاد ثماره على مدار العام، بحسب احتياج المزارع للتسويق.

وأكد مدير الإرشاد الزراعي، أن الدولة تقدم دعم مادي وفني الى المحاصيل الاستراتيجية فقط وليس للمحاصيل الاقتصادية، حيث يتم عقد دورات إرشادية قومية لزراعة الذرة والقمح وعباد الشمس واحيانا الفول البلدي،بجانب توفير الأسمدة والمبيدات، ومكافحة الأمراض طوال الموسم، أما في ما يخص المحاصيل الاقتصادية الدعم يكون فني وإرشادي فقط.