3 ألغام تفجر أفريقيا أخطرها أزمة النيجر

شهدت القارة الإفريقية خلال الأشهر القليلة الماضية صراعات وأزمات وضعت الأمن والسلم في القارة على حافة الهاوية.



أخطر 3 أزمات في القارة الأفريقية



وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أخطر 3 أزمات تفجرت في القارة الأفريقية وهي ( انقلاب النيجر – الحرب السودانية – الأزمة الإثيوبية).

ويعتبر انقلاب النيجر هو أحدث تلك الأزمات وأخطرها لأنه ينذر باندلاع حرب إقليمية، في حال حدوث تدخل عسكري من قبل قوات مجموعة الإيكواس في نيامي لإعادة السلطة للرئيس المعزول محمد بازوم.

وبدأت الأزمة عندما أعلن المجلس العسكري في النيجر في أواخر شهر يوليو الماضي الانقلاب على الرئيس محمد بازوم ووضعه رهن الاعتقال.

ومن جانبها أعلنت مجموعة الإيكواس التي تعتبر النيجر عضو فيها، أنها ترفض هذا الانقلاب، وطالبت المجلس العسكري بسرعة تسليم السلطة للرئيس الشرعي للبلاد وهو محمد بازوم.

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أزمة انقلاب النيجر هي الأخطر



وفشلت كل جهود الوساطة والمفاوضات بين الإيكواس و المجلس العسكري في النيجر وذلك من أجل إنهاء الأزمة بشكل سلمي دون اللجوء إلى التدخل العسكري.

ورفض المجلس العسكري في النيجر التراجع عن الانقلاب، وهو ما جعل مجموعة الإيكواس تستعد للخيار العسكري وتجهيز جيوشها للتدخل في نيامي.

وهناك انقسام داخل مجموعة الإيكواس لأي تدخل عسكري في النيجر، بسبب رفض دولتي مالي وبوركينا فاسو، والذين هددوا بالدفاع عن النيجر في حال تعرضها لأي عمل عسكري، وقاموا بإرسال طائرات ومعدات عسكرية لنيامي.

المجلس العسكري في النيجر، فيتو



وهددت هذه الدول بالانسحاب من مجموعة إيكواس في حال إصرارها على تنفيذ التدخل العسكري في النيجر.



الحرب السودانية اللغم الثاني



وتعتبر الحرب السودانية هي اللغم الثاني الذي يهدد الاستقرار في القارة السمراء، نظرا للأهمية الاستراتيجية للسودان، خاصة أن الحرب تدور بين الفصيلين العسكريين في البلد الأفريقي الذي يعاني من أزمات اقتصادية كبيرة.

الحرب في السودان، فيتو



ومنذ إبريل الماضي، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي.

وتتركز العمليات القتالية في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان وولاية دارفور، التي شهدت جرائم حرب قامت بها قوات الدعم السريع، وذلك وفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة.

وفشلت جميع جهود الوساطة في الأزمة السودانية من التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار، ولم تنجح هذه المفاوضات إلا في هدنتين استمرت لعدة أيام ثم تجددت الاشتباكات.

وخاض وفدا الجيش السوداني والدعم السريع مفاوضات طويلة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بوساطة من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها فشلت في التوصل لوقف إطلاق النار.

ثم جاءت مبادرة إيجاد، والتي قدر لها الفشل قبل أن تنطلق وذلك بسبب اعتراض الحكومة السودانية على وجود كينيا في رئاسة المجموعة.

وعقدت مصر قمة دول جوار السودان في القاهرة وذلك بحضور طرفي الأزمة، وذلك من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات.



الأزمة الإثيوبية هي اللغم الثالث



ثم تأتي الأزمة الإثيوبية والتي تعتبر هي اللغم الثالث المزروع في الصحراء الأفريقية، خاصة بعد اندلاع اشتباكات بين الجيش الإثيوبي وقوات الأمهرة.



وتسببت تلك الاشتباكات في سقوط عدد من القتلي في صفوف الجيش الإثيوبي، وذلك بعد الخلاف بين مليشيات في إقليم الأمهرة مع رئيس الحكومة أبي أحمد بسبب أرض متنازع عليها مع إقليم التيجراي، وأيضا محاولة الحكومة نزع سلاح هذه المليشيات.



وقاتلت قوات الأمهرة إلى جانب الجيش الإثيوبي وأبي أحمد في حربهم ضد إقليم التيجراي.

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