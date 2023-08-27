الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رسالة تهديد من المجلس العسكري في النيجر للسفير الفرنسي

المجلس العسكري في
المجلس العسكري في النيجر، فيتو

أعلن المجلس العسكري في النيجر، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن نيامي لا تتحمل مسؤولية ما قد ينجم في حال رفض السفير الفرنسي مغادرة البلاد، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي منحته إياها السلطات.

طرد السفير الفرنسي من النيجر 

وفي وقت سابق أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر، في بيان صادر عنه عن  طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي لعدم استجابته لدعوة من وزارة الخارجية من أجل مقابلة، بالإضافة إلى تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر.

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فيما رفضت فرنسا مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا.

وأفاد موقع روسيا اليوم  باستمرار التظاهرات المطالبة برحيل  القوات الفرنسية عن البلاد وإنهاء التعاون مع فرنسا على كافة المستويات.

ويوم أمس السبت، هدد المجلس العسكري الذي يقود الانقلاب في النيجر السفير الفرنسي،سيلفان إيت، باستخدام القوة في حال لم يغادر البلاد فورا.

وقال المتحدث باسم المجلس مخاطبا السفير: "من أنت حتى ترفض المغادرة".وأضاف: "على شعبنا أن يكون مستعدا لعدم النوم في الأيام المقبلة".

المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الفرنسي 48 ساعة

وأكدت وزارة الخارجية في الحكومة التي عينها المجلس العسكري في بيان أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها إلى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

الانقلاب على الرئيس محمد بازوم

وبعد أيام على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم، حذر الانقلابيون فرنسا من الدخل في الشأن الداخلي للنيجر، على ما وصفوه بأنه تجاوز لقرار إغلاق الحدود، بعدما هبطت طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي.

ويلوح في الأفق شبح الصدام العسكري مع فشل المحاولات الدبلوماسية الحالية في الوصول إلى حل وسط حتى الآن.

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