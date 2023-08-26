رئيس نيجيريا يلتقي بايدن لبحث أزمة النيجر في هذا الموعد

أعلن المتحدث باسم الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم السبت، أن الأخير سيلتقي مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي في بيان، أن "تينوبو قبِل الدعوة التي سلمتها مبعوثة الرئاسة الأمريكية ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في".

ويرجح أن يناقش الزعيمان، الوضع في النيجر إذ يعمل تينوبو، الذي يرأس حاليًّا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مع زعماء دول أخرى في غرب القارة لإيجاد حل للأزمة، بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.

Advertisements



ودعا تينوبو، الذي شرع في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة في نيجيريا منذ عقود، إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في بلاده وتعزيز التعاون للدفاع عن الديمقراطية في غرب أفريقيا وسط تزايد الانقلابات في المنطقة.

ومن المقرر عقد الجمعية العامة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.