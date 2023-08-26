الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيس نيجيريا يلتقي بايدن لبحث أزمة النيجر في هذا الموعد

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أعلن المتحدث باسم  الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم السبت، أن الأخير سيلتقي مع نظيره الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أجوري نجيلالي في بيان، أن "تينوبو قبِل الدعوة التي سلمتها مبعوثة الرئاسة الأمريكية ومساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في".

ويرجح أن يناقش الزعيمان، الوضع في النيجر إذ يعمل تينوبو، الذي يرأس حاليًّا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، مع زعماء دول أخرى في غرب القارة لإيجاد حل للأزمة، بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة.

 

Advertisements

 
ودعا تينوبو، الذي شرع في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة في نيجيريا منذ عقود، إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في بلاده وتعزيز التعاون للدفاع عن الديمقراطية في غرب أفريقيا وسط تزايد الانقلابات في المنطقة.

 

ومن المقرر عقد الجمعية العامة في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر.

المجلس العسكري في النيجر يهدد السفير الفرنسي

بايدن يطالب الكونجرس بتمويل لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس النيجيري النيجر بايدن بولا تينوبو نيويورك

مواد متعلقة

المجلس العسكري في النيجر يهدد السفير الفرنسي

جيش النيجر يعلن حالة التأهب القصوى تحسبا لتدخل عسكري خارجي

متخصص بالشأن الأفريقي يكشف نتائج التدخل العسكري في أزمة النيجر

معلومات عن القاعدة العسكرية الفرنسية في النيجر، تضم ألفي جندي وأكثر من 100 طائرة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم، انخفاض كبير في الجرام بختام التعاملات

سلمى صباحي تخضع لعملية في المخ وتطلب الدعاء

قصة مسلسل سفاح الجيزة.. من هو سفاح الجيزة الحقيقي.. أسرار جرائم قذافي فراج أشهر قاتل متسلسل في مصر (فيديو وصور)

رغم تثبيت الكهرباء وثبات سعر الصرف، ارتفاع أسعار التونة والألبان والعصائر

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

فيتوريا يرفض غياب لاعبي الأهلي الدوليين عن معسكر المنتخب في سبتمبر

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد 27-8-2023 في مصر

ألاباما، أول ولاية أمريكية تنفذ حكم الإعدام بواسطة النيتروجين

Advertisements

منوعات

المزيد

ظهور جديد لنوع نادر من الأسماك على شواطئ أستراليا لأول مرة منذ 25 عاما

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

ظهور طائر نادر لأول مرة منذ 18 عاما

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم السبت 26-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص أعمى في المنام وعلاقتها بالخسائر المادية والهموم والمتاعب النفسية

تفسير رؤية الباب المغلق في المنام وعلاقتها بالحيرة والسير في طريق مسدود

ما حكم عدم تنفيذ وصية الميت بدفنه في مكان بعينه؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية