الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ارتفاع كبير في عدد إصابات كورونا بإسبانيا

كورونا،فيتو
كورونا،فيتو

تتصاعد مؤشرات فيروس كورونا بالآونة الأخيرة، في بعض مناطق بإسبانيا، مع ارتفاع حالات دخول المستشفيات في إقليم الباسك، وتسجيل اتجاه تصاعدي بعدد الحالات في كتالونيا الأسبوع الماضي، علاوة على تضاعف عدد الحالات الجديدة في مدريد خلال الشهر الماضي، بحسب صحيفة "20Minutos" الإسبانية.

وحسب تقرير للصحيفة، فإن "عدد الأشخاص في كتالونيا، الذين تم إدخالهم مصابين بكوفيد 19 وصل إلى 489 شخصًا، أي أكثر بـ 36 شخصًا عن الأسبوع السابق، وأن 82% من الأشخاص في المستشفيات تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مع وجود 12 شخصًا تحت العناية الحرجة بسبب هذا المرض، بحسب ما أفادت مقاطعة كتالونيا الثلاثاء الماضي".

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وقال إن "عدد حالات كوفيد 19 تضاعف في مدريد أيضًا خلال الأسابيع الأربعة الماضية بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ليصل معدل الإصابة التراكمي لمدة 14 يومًا إلى 185 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وبشكل مفصل أكثر، أغلق الأسبوع الأخير من يوليوالماضي في مدريد على 742 حالة وبمعدل حدوث تراكمي لمدة سبعة أيام بلغ 64 حالة لكل 100 ألف نسمة. لكنه ارتفع في الأسبوع الثاني من أغسطس الحالي إلى 1418 حالة بمعدل تراكمي من 88 حالة".

ووفقًا للتقرير "ارتفعت الحالات في إقليم الباسك، بسبب الحشود المعتادة في الصيف والعطلات، مع دخول أكثر من مئة مصاب إلى المستشفى، غالبيتها لحالات خفيفة، بحسب حكومة الباسك، التي دعت إلى الهدوء، بالرغم من اعتبارها ذروة مقارنة بأدنى أرقام الوباء.

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