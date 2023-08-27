هل لقاحات كورونا فعالة ضد المتحور الجديد؟ الصحة تجيب

متحور كورونا الجديد، كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مدى فاعلية لقاحات كورونا ضد متحور كورونا الجديد.



فاعلية لقاح كورونا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن لقاحات كورونا لا تزال فعالة ضد متحور كورونا وتقليل معدلات الإصابة والوفاة.



إصابات كورونا

وتابع: 80% من المصابين بكورونا يتماثلون للشفاء دون الحاجة إلى دخول المستشفيات أو العناية المركزة.



خطورة متحور كورونا الجديد

وأوضح: متحور كورونا الجديد لا يتسبب في الدخول للعناية المركزة أو الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي، وغالبية الحالات بسيطة وخفيفة وأعراضها ليست خطيرة أو شديدة.



Advertisements

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أنها تراقب حاليًّا العديد من متحورات فيروس كوفيد-19، منها 3 متحورات مصنفة على أنها مثيرة للاهتمام وهي (XBB.1.16، XBB.1.5، EG.5) بجانب 6 متحورات أخرى مصنفة أنها تحت المراقبة.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه على المستوى العالمي، لا يزال XBB.1.16 هو المتحور الأعلى انتشارًا.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عنه من إجمالي 101 دولة منذ ظهوره، وتمثل نسبة انتشاره 25,2% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023، أما المتحور XBB.1.5، فتم الإبلاغ عنه من 121 دولة على مستوى العالم، وتمثل نسبة انتشاره 12,7% خلال نفس الفترة الزمنية.

المتحور EG.5، أحد السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2

أوضحت الصحة العالمية أن المتحور (EG.5) إنه إحدى السلالات الفرعية من المتحور XBB 1.9.2 (خليط من سلالات فرعية للمتحور أوميكرون)، تم الإبلاغ عنه لأول مرة في 17 فبراير 2023، وتم تصنيفه على أنه متحور تحت المراقبة في 19 يوليو 2023، ثم تم بعدها تصنيفه كمتحور مثير للاهتمام، حيث إنه يحتوي على سمات وراثية مشابهة للمتحور XBB.1.5 مع وجود طفرات إضافية.

وأكدت أنه تم الإبلاغ عن 7354 عينة للمتحور EG.5 من 51 دولة، وبلغت نسبة انتشاره على مستوى العالم 17,4% من بين جميع المتحورات الأخرى خلال الأسبوع الوبائي 29 في الفترة من 17 إلى 23 يوليو 2023.

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن تقييم المخاطر العالمي لـلمتحور EG.5 في الوقت الحالي ما زال منخفضًا مثل XBB.1.16 والمتحورات الأخرى المصنفة على أنها مثيرة للاهتمام، وذلك طبقًا للأدلة المتاحة، وعلى الرغم من سرعة انتشاره وقدرته على الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المراضة أو الخطورة.