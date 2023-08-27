إصابة سيدة ونجلتها في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

أصيبت سيدة ونجلتها بسبب اصطدام سيارة بهما في منطقة الكيلو 14 على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة تلقى إخطارا يفيد بقيام سيارة بصدم سيدة ونجلتها بطريق الإسماعيلية بورسعيد بمنطقة الكيلو 14 التابعة لدائرة مركز القنطرة غرب.

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

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الدفع بسيارة إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوي، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابة ونجلتها إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

حالة المصابتين واسمائهما

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابتين وصلتا إلى المستشفى وهما تعانيان من كدمات وسحجات وكسور وجروح بأماكن متفرقة في الجسد حيث تم إسعافهما وإيداعهما في المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من "سحر. أ. م" 41 سنة، وطفلها "محمد. أ. ش" 9 سنوات.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث.

رد متعلقات حوادث الطرق

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة.

أهمية المتعلقات الشخصية

بالإضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في اشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والاموال ان وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها الى ذوى المصاب خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

تحذير هام

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من اماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء اصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

