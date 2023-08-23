الأربعاء 23 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تعرف على العروض الأجنبية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 2023

عروض مهرجان القاهرة
عروض مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، فيتو

يشارك في الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران،  19 عرضًا مسرحيًّا يمثلون 19 دولة عربية وأجنبية، حيث ينطلق المهرجان يوم 1 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه. 

 

العروض الأجنبية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

وتضمنت قائمة العروض المسرحية الأجنبية في المهرجان هذا العام  8 عروض من أصل 88 عرضًا أجنبيا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان.

وتضم العروض كل من: عطيل (جورجيا)، نيكي باديري (الكونغو، زامبيا، بلجيكا)، APNEA (إيطاليا)، الإلياذة (اليونان)، بوكوفيسكي (أرمينيا)، أنتيجون (ليتوانيا)، تابو (سوريا، ألمانيا)، Teenage god (فرنسا).

Advertisements

افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "تشارلي" ليكون عرض افتتاح الدورة الـ30 للمهرجان، عن حياة أحد أهم آباء السينما في العالم، وهو بطولة محمد فهيم في دور "تشارلي شابلن"، نور قدري، أيمن الشيوي،  عماد إسماعيل ومن تأليف دكتور مدحت العدل، قصة وإخراج أحمد البوهي والذي سيقوم كذلك بإخراج حفل افتتاح المهرجان.

 

اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهى.

 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي 

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.

القاهرة للمسرح التجريبي: ليلى علوي "كريم شانتيه" المهرجان (فيديو)

عصام السيد رئيسا للجنة تحكيم الدورة الثلاثين لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي القاهرة للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران عروض مهرجان المسرح التجريبي

مواد متعلقة

القاهرة للمسرح التجريبي يكرم ليلى علوي وخالد جلال وناصر عبد المنعم (صور)

6 إصدارات ضمن مطبوعات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين (صور)

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعلن عن مفاجأة في تكريماته، غدًا

الثلاثاء، إعلان تفاصيل الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

الأكثر قراءة

الاتحاد السكندري: هذه تفاصيل فيديو مورينيو ومفاجآت في لائحة العشري

قبل عرضه، عدد حلقات مسلسل سفاح الجيزة

اليوم، امتحان مواد “الأحياء والأدب والتفسير” لطلاب الدور الثاني في الثانوية الأزهرية

للنشر الساعة 5، تغطيات ومزايا وثائق التأمين الطبي لمواجهة الحالات الحرجة

أول إجراء رسمي من اتحاد الكرة الإسباني بعد قبلة مونديال السيدات

أسامة ربيع: بدء سحب السفينة التي تعطلت في قناة السويس

قصة كفاح عمرها أكتر من 60 سنة.. حكاية عم سيد أقدم صنايعي بوابير جاز في الدقهلية (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

Advertisements

منوعات

المزيد

سيول ورياح وسقوط أعمدة إنارة، عاصفة شديدة تضرب مكة المكرمة (فيديو)

"دش" لأسد في مغسلة سيارات (فيديو)

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

12 لقبا في 3 ولايات.. تعرف على بطولات مرتضى منصور مع الزمالك

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية