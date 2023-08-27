الأحد 27 أغسطس 2023
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اقتصاد

أحمد أبو الحسن: التعاون بين الجمارك ورجال الأعمال أهم أهدافنا

أحمد أبو الحسن، فيتو
أحمد أبو الحسن، فيتو

قال أحمد أبو الحسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، إنه في ظل بيئة العمل المتغيرة التي نشهدها سويا سواء على المستوى العالمي أو المحلي ويتطلب الأمر إلى المزيد من التعاون بين الجمارك وشركاؤنا في النجاح والتنمية وهم أعضاء المجتمع التجاري وذلك لضمان استجابة الجمارك لتلك المتغيرات بطريقة فعالة تتوافق مع احتياجات وتوقعات شركاؤنا في المجتمع التجاري.

وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عن الشحات الغتوري في ندوة مصلحة الجمارك مع غرفة القاهرة التجارية، أن ذلك يأتي بالتوافق مع رؤية الجمارك استراتيجيتها المستقبلية التي تضع تعزيز الشراكات والتعاون مع شركاء التنمية كأحد المحاور الرئيسية لضمان نجاح برنامج الإصلاح والتطوير التي تنتهجها الجمارك.

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وأشار إلى أن التعاون بين الجمارك وقطاع الأعمال يعد عنصرا أساسيا للحوكمة الرشيدة التي تساعد على ضمان استنارة اللوائح  والسياسات والقرارات الجمركية إلى أقصى حد ممكن مما يؤدي إلى قدر أكبر الامتثال الطوعي من قبل المتعاملين مع الجمارك

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رئيس مصلحة الجمارك الجمارك مصلحة الجمارك الشحات الغتوري غرفة القاهرة التجارية

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