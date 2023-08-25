الجمعة 25 أغسطس 2023
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محافظات

المالية: دورة حوكمة الحدود بالأقصر للنهوض بمنظومة الجمارك

جانب من الدورة التدريبية،فيتو
جانب من الدورة التدريبية،فيتو


شهدت محافظة الأقصر انعقاد دورة تدريبية حول حوكمة الحدود وحماية الأشخاص المتنقلين، وذلك في إطار حرص وزارة المالية على النهوض بمنظومة الجمارك، ومواكبة التطورات العالمية من خلال التعاون مع الجهات الدولية، وفي إطار تعاون وزارة المالية مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة، وذلك خلال الفترة من 20 أغسطس حتى 24 أغسطس 2023.

وحضر افتتاح وتفاصيل وفعاليات الدورة التدريبية فى الأقصر، كل من ميخاو نوبيس ممثل بالمنظمة الدولية للهجرة نيابة عن رئيس بعثة المنظمة بالقاهرة، ومحمود الفقى ممثلا عن وزارة المالية ومسؤول التنسيق بين وزارة المالية والمنظمة الدولية للهجرة، وعمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، ومحمد متولى محمود مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع، وزكريا عطاى ممثلا عن مصلحة الجمارك، وبحضور عدد من العاملين لجمارك الأقصر وأسوان.

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وتم عقد فعاليات الدورة التدريبية للعاملين بجمارك الأقصر، وفقًا لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد رشوان رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات، بعد توجيهات بتكثيف الدورات التدريبية للعاملين بالمنطقة الجنوبية والمنافذ الحدودية للتعرف على مفاهيم حوكمة الحدود والأشخاص المتنقلين وحقوق الإنسان على الحدود، والتعريفات المتعلقة بالهجرة ومسارات الهجرة والأطر الوطنية القائمة حول الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين بهدف الوصول بالعاملين الجدد إلى المستوى الأمثل، والارتقاء بهم بهدف تنمية قدراتهم في بداية عملهم الجمركى، وفي ختام فعاليات الدورة تم تسليم المشاركين فى الدورة شهادات اجتياز لحضورهم هذه الدورة.

 

 

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الماليه وزارة المالية الأقصر محافظة الأقصر فيتو دورة حوكمة الحدود

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