علاء مبارك عن نتائج البريكس: يحتاج سنوات طويلة والدولار لا يزال مهيمنا

مجموعة بريكس، أكد علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، أن مجموعة البريكس ستحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر نتائج هذا التحالف، مشيرًا إلى أن الدولار يهيمن ويلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد والتمويل العالمي، ويُعد الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم.

علاء مبارك يكشف هدف تكتل البريكس

وعن مجموعة البريكس، أطلق علاء مبارك عدة تساؤلات، عن إمكانية نجاح البريكس في الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، وإمكانية إنشاء مؤسسات اقتصادية لتمويل مشاريعها بديلًا عن صندوق النقد، ومدى إمكانية إنشاء عملة موحدة لهذا التكتل.

وقال علاء مبارك عن مجموعة البريكس: "بريكس تكتل اقتصادي وسياسي عالمي يضم ٥ دول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وأكثر من ٤٠ في المئة من سكان العالم ونحو ٢٦ في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما تنتج دول هذا التجمع اكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم".

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تكتل مججموعة البريكس، فيتو



كما أوضح علاء مبارك الهدف من إنشاء مجموعة البريكس فقال: "هدف هذا التكتل هو كسر احتكار الغرب للاقتصاد العالمي الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وخلق حالة من التوازن بالاقتصاد العالمي لا تسيطر عليه دول معينة".

هل ينجح البريكس فى الحد من هيمنة الدولار؟

وأطلق علاء مبارك عدة تساؤلات لتوضيح مدي إمكانية تكتل أو مجموعة البريكس قائلًا: "فهل سينجح هذا التكتل فى الحد من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، هل التعاملات التجارية بين الدول الأعضاء ستكون بالعملات المحلية، هل سينجح بنك التنمية التابع لبريكس في التخلص من هيمنة الدولار هل سيتم انشاء مؤسسات اقتصادية تساعد الدول في تمويل مشاريعها تكون بديلًا للبنك الدولي وصندوق النقد التى تضع شروط غالبًا ما تكون مسيسة، وتعمل على خدمة مصالح معينة!"

وتابع علاء مبارك تساؤلاته فقال: "هل سيتم إنشاء عملة موحدة لهذا التكتل كما هو الحال في الأتحاد الأوروبي، ما هى التحديات والصعوبات التى قد تواجه هذا التجمع خاصة مع وجود خلافات بين الصين والهند! هل التوسع وانضمام دول أخرى يفيد هذا التكتل وهل هناك شروط ومعايير جديدة للانضمام؟"

البريكس يحتاج سنوات طويلة لتظهر نتائجه

وعن هيمنة الدولار قال نجل الرئيس الراحل مبارك: "مازال الدولار يهيمن ويلعب دورا أساسيا في الاقتصاد والتمويل العالمي، وأقتصاد أمريكا هو الاكبر في العالم بل ويشكل الدولار النصيب الأكبر في الاحتياطي النقدي العالمي منذ زمن طويل".

واختتم علاء مبارك حديثه عن مجموعة البريكس متسائلًا: "فهل ستنجح هذه التكتلات في تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات التجارية بين الدول وهل يشكل هذا التكتل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة وأوروبا؟…..ربما نحتاج لسنوات طويلة حتى تظهر نتائج هذا التحالف."

اقتصاد البريكس يشكل 26% من اقتصاد العالم



يذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أعلن، الخميس الماضي، عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي مجموعة "بريكس"، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، لتقوية التكتل وتعزيز دوره العالمي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض دول المجمعة، جاء الإعلان عن انضمام مصر إلى تكتل "بريكس"، اعتبارًا من يناير 2024.

مصر تنضم لمجموعة البريكس، فيتو

وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث يشكل اقتصاد تلك الدول أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، ويسجل عدد سكان الدول الخمس فقط 40% من سكان العالم.

وكان من الاقتراحات على طاولة دول البريكس إمكانية أن تحل عملة "بريكس" جديدة محل الدولار، ويتم تأمين العملة الموحدة الجديدة ليس فقط بالذهب، ولكن أيضا من خلال مجموعات أخرى من المنتجات، مثل العناصر الأرضية النادرة.