علاء مبارك: الديربي المصري صاحب الشعبية الأكبر ومنتخب السعودية قوي

علق علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، عن الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بين الديربي المصري والسعودي.

مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الدربي المصرى والسعودي وايهما افضل ! النادي الاهلى والزمالك اندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وافريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في… — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) August 15, 2023

المقارنة بين الديربي المصري والسعودي

وكتب “علاء”: مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الدربي المصرى والسعودي وايهما افضل، النادي الاهلى والزمالك أندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وأفريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في آخر بطولتين من كأس العالم للأندية البطولة التى تضم أقوى أندية العالم.

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الدربي المصرى أهلي وزمالك

وأضاف علاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: لا شك أن الدربي المصرى أهلي وزمالك صاحب الشعبية الأكبر ويتابعه الملايين من جماهير كرة القدم منذ زمن؛ أما بالنسبة لكرة القدم فى السعودية فقد شهدت تطور وتقدم ملحوظ منذ سنوات دوري قوى حتى قبل انضمام النجوم العالمية.. دورى يضم فرقا قوية لا جدال ويمتلك بعض المواهب الواعدة والدليل أداء المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والأداء الرجولي والفوز التاريخي الذى أسعدنا جميعًا عندما فاز على المنتخب الارجنتينى بطل كأس العالم ومعه أسطورة الكرة العالمية ميسي.

وتابع: بلا شك عودة جماهير كرة القدم المصرية إلى المدرجات تدريجيًا يعطى الدوري متعة وحلاوة كبيرة ويحفز اللاعبين ويرفع من مستوى الأداء، مساء الفل.

ويذكر أن الإعلامى السعودى وليد الفراج سخر من الكرة المصرية، في برنامج تليفزيوني، "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط"، ليرد عليه مشجع مصرى قائلًا: "إن ديربى العرب هو ديربى الأهلى والزمالك فى مصر".

وسخر وليد الفراج من الكرة المصرية، قائلًا "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط، بعد الصفقات العالمية التي جاءت للدوري السعودي هذا الصيف، وأن مباراة الأهلي والزمالك أصبحت ديربي داخل مصر فقط، بسبب تراجع مشاهدة الدوري المصري".

وليد الفراج يسخر من الديربي المصري، فيتو



كما أشار وليد الفراج إلى الديربى السعودي بين الهلال والنصر فى نهائى البطولة العربية المقام الان، مؤكدًا أن الكرة السعودية فى تطور.

ديربي مصر يشاهده المصريين

وعلق وليد الفراج بأن الدورى المصرى لا يشاهده إلا أهل مصر، بينما الدورى السعودى يتم نقله عبر 40 قناة عالمية.

وأضاف وليد الفراج في رده على أحد المشجعين المصريين قائلًا: "يا أخى لا ترى الأسماء الموجودة فى الملعب فى السعودية، ديبرى مصر على مستوى مصر".

أثارت سخرية وليد الفراج غضب العديد من جماهير الكرة المصرية ومسئولي الكرة في مصر، حيث رد رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، على وليد الفراج قائلًا: "ديربي الكرة المصرية الاقوى والاكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى".

وليد الفراج يرد على هجوم المصريين



تعرض الإعلامي السعودي وليد الفراج لهجوم شديد من محبي الكرة المصرية، لذا قام الفراج بالرد، وأوضح في تصريحات تلفزيونية، قدمها عبر قناة "MBC أكشن"، فقال: "نحن نحترم كل المسابقات والأندية العربية، والرأي الذي سئلت عنه في حلقة أمس كان يتحدث عن الوضع الحالي لديربي الهلال والنصر بالسعودية مقارنة بالأهلي والزمالك في مصر".

وتابع الفراج رده فقال: "نرجو ألا يكون هناك حساسية في هذا الموضوع، وأي نجاح لأي دولة عربية يفترض أن يفرح كل جمهور كرة القدم بالمنطقة العربية."

وأختتم وليد الفراج تعليقه قائلًا: "تحدثت عن الوضع حاليا فيما يخص ديربي السعودية ومصر، وليس تاريخيًا."