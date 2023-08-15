الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تريند

علاء مبارك: الديربي المصري صاحب الشعبية الأكبر ومنتخب السعودية قوي

علاء مبارك، فيتو
علاء مبارك، فيتو

علق علاء مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، عن الجدل الدائر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المقارنة بين الديربي المصري والسعودي.

المقارنة بين الديربي المصري والسعودي 

وكتب “علاء”: مع كامل الاحترام للجميع حوار لطيف خفيف ملوش أي تلاتين لزمة الحقيقة عن المقارنة بين الدربي المصرى والسعودي وايهما افضل، النادي الاهلى والزمالك أندية مصرية عريقة أصحاب شعبية كبيرة وتاريخ حافل بالبطولات العديدة محلية وأفريقية ودولية والنادي الأهلي صاحب المركز الثالث والرابع في آخر بطولتين من كأس العالم للأندية البطولة التى تضم أقوى أندية العالم.

Advertisements

 

 الدربي المصرى أهلي وزمالك

وأضاف علاء في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: لا شك أن الدربي المصرى أهلي وزمالك صاحب الشعبية الأكبر ويتابعه الملايين من جماهير كرة القدم منذ زمن؛ أما بالنسبة لكرة القدم فى السعودية فقد شهدت تطور وتقدم ملحوظ منذ سنوات دوري قوى حتى قبل انضمام النجوم العالمية.. دورى يضم فرقا قوية لا جدال ويمتلك بعض المواهب الواعدة والدليل أداء المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والأداء الرجولي والفوز التاريخي الذى  أسعدنا جميعًا عندما فاز على المنتخب الارجنتينى بطل كأس العالم ومعه أسطورة الكرة العالمية ميسي.

 

وتابع: بلا شك عودة جماهير كرة القدم المصرية إلى المدرجات تدريجيًا يعطى الدوري متعة وحلاوة كبيرة ويحفز اللاعبين ويرفع من مستوى الأداء، مساء الفل.

 

ويذكر أن الإعلامى السعودى وليد الفراج سخر من الكرة المصرية، في برنامج تليفزيوني، "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط"، ليرد عليه مشجع مصرى قائلًا: "إن ديربى العرب هو ديربى الأهلى والزمالك فى مصر".
وسخر وليد الفراج من الكرة المصرية، قائلًا "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط، بعد الصفقات العالمية التي جاءت للدوري السعودي هذا الصيف، وأن مباراة الأهلي والزمالك أصبحت ديربي داخل مصر فقط، بسبب تراجع مشاهدة الدوري المصري".

وليد الفراج يسخر من الديربي المصري، فيتو


كما أشار وليد الفراج إلى الديربى السعودي بين الهلال والنصر فى نهائى البطولة العربية المقام الان، مؤكدًا أن الكرة السعودية فى تطور.

ديربي مصر يشاهده المصريين

 

وعلق وليد الفراج بأن الدورى المصرى لا يشاهده إلا أهل مصر، بينما الدورى السعودى يتم نقله عبر 40 قناة عالمية.
وأضاف وليد الفراج في رده على أحد المشجعين المصريين قائلًا: "يا أخى لا ترى الأسماء الموجودة فى الملعب فى السعودية، ديبرى مصر على مستوى مصر".
أثارت سخرية وليد الفراج غضب العديد من جماهير الكرة المصرية ومسئولي الكرة في مصر، حيث رد رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، على وليد الفراج قائلًا: "ديربي الكرة المصرية الاقوى والاكبر في الشرق الأوسط شاء من شاء وأبى من أبى".

وليد الفراج يرد على هجوم المصريين 


تعرض الإعلامي السعودي وليد الفراج لهجوم شديد من محبي الكرة المصرية، لذا قام الفراج بالرد، وأوضح في تصريحات تلفزيونية، قدمها عبر قناة "MBC أكشن"، فقال: "نحن نحترم  كل المسابقات والأندية العربية، والرأي الذي سئلت عنه في حلقة أمس كان يتحدث عن الوضع الحالي لديربي الهلال والنصر بالسعودية مقارنة بالأهلي والزمالك في مصر".
وتابع الفراج رده فقال: "نرجو ألا يكون هناك حساسية في هذا الموضوع، وأي نجاح لأي دولة عربية يفترض أن يفرح كل جمهور كرة القدم بالمنطقة العربية."
وأختتم وليد الفراج تعليقه قائلًا: "تحدثت عن الوضع حاليا فيما يخص ديربي السعودية ومصر، وليس تاريخيًا."

 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الديربي المصري الدوري السعودي المنتخب الأرجنتين النادي الأهلي والزمالك جماهير كرة القدم المصرية كأس العالم للأندية

مواد متعلقة

الأوقاف: 5 مساجد جديدة تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد

الخارجية تخصص بريدا إلكترونيا ورقم واتساب لتسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي

رسالة وداع أخيرة من أحمد شيبة لوالدته بعد وفاتها (فيديو)

وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد الدكتور حماده العطار للسنغال

الأوقاف تعلن موعد المسابقة القرآنية الرابعة للطلاب الوافدين

الأوقاف تمنح إجازات للراغبين في حفظ القرآن الكريم من جميع دول العالم

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

وزير الأوقاف يشيد باهتمام شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 15-8-2023

بعد تحذير مصر، أول دولة عربية تعلن رصد إصابات بمتحور كورونا الجديد EG 5

ترحيل مهندس مصري من مطار الكويت بسبب دعابة

حقيقة موافقة محمد صلاح على الانتقال إلى الدوري السعودي

العُليا للفيروسات تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

5 سفن ممنوع مرورها من قناة السويس

التموين: فتح 500 ألف حساب للمواطنين فى بورسعيد جاهزة للتفعيل

Advertisements

منوعات

المزيد

السيلفي ممنوع في وجود ميسي بأحد مطاعم ميامي الأمريكية

تجدد أزمة البوركيني في إيطاليا، عودة إلى العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في السوق المحلي

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مبطلات الوضوء؟ تعرف على أقوال الفقهاء

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية