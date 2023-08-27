ضبط المتهمين بخطف أجنبي في الإسكندرية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط المتهمين باختطاف أجنبي في الإسكندرية.

وكان قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية تلقى بلاغا من ربة منزل "تحمل جنسية إحدى الدول" بأنها خلال إستقلالها إحدى السيارات الأجرة "تاكسى" وبصحبتها (شقيق زوجها "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة القسم، فوجئا بسيارة ملاكى يستقلها شخصين قاما بإستيقافهما وإنزال (شقيق زوجها) عنوة واصطحابه ولاذوا بالهرب، وورود إتصال هاتفى من الهاتف المحمول الخاص بشقيق زوجها من شخص مجهول وطلب منها مبلغ مالى نظير تحرير الضحية.

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وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص، وسيدة "لأربعة منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 5 منهم وتم إطلاق سراح المجنى عليه من الشقة المُحتجز بها كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وبمواجهتهم أقروا بعلمهم بقيام زوج المُبلغة بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشركة جهة عمله، وحضوره لمدينة الإسكندرية، فإختمر فى ذهنهم خطفه وطلب فدية نظير إطلاق سراحه، وفى سبيل ذلك قاموا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات

وعلي الجانب الآخر، قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما في الاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية.

وكان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – مبلغ مالي – سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (830,000 ثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.