حبس اثنين من العناصر الإجرامية للاتجار في المخدرات بالإسكندرية

قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما في الاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية.





كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصد نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).



وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – مبلغ مالي – سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (830,000 ثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.