الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس اثنين من العناصر الإجرامية للاتجار في المخدرات بالإسكندرية

حبس اثنين من العناصر
حبس اثنين من العناصر الإجرامية للاتجار في المخدرات

قررت النيابة العامة، حبس اثنين من العناصر الإجرامية  4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما في الاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية.


   
كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصد  نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

Advertisements

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين نائب عام جديد خلفا لـ"الصاوي".. المستشار محمد شوقي عمل مساعدا لوزير العدل ورئيسا بمحكمة الاستئناف

نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، 8 معلومات عن المستشار تامر عبد الحميد فرجاني

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).
 

وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – مبلغ مالي – سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (830,000 ثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتجار بالمواد المخدرة الاسلحة والذخائر قسم شرطة ثان العامريه قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مخدر الحشيش مديرية أمن الإسكندرية مكافحة المخدرات والأسلحة

مواد متعلقة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين نائب عام جديد خلفا لـ"الصاوي".. المستشار محمد شوقي عمل مساعدا لوزير العدل ورئيسا بمحكمة الاستئناف

نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، 8 معلومات عن المستشار تامر عبد الحميد فرجاني

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

إصابة 11 شخصًا في تصادم ميكروباص بعمود إنارة بكفر الشيخ

ضبط عامل دليفري تحرش بطالبة فى مدخل عقار بالقاهرة

تحرير ‏67803 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق

حملات أمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية فى أسوان ودمياط

إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بأوسيم بسبب خلافات الجيرة

الأكثر قراءة

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

رؤوس أعدائه وذهب وتمساح، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف فقدان مئات القطع التاريخية من المتحف البريطاني

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من هو نائب عام مصر الجديد المستشار محمد شوقي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا شرع الله الزواج؟.. أستاذ فقه يجيب

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية