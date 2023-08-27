ذوبان الجليد في إيطاليا يهدد بكارثة بيئية

يعتبر ذوبان الجليد من أخطر الكوارث التي تهدد كوكب الأرض، نظرا لأنه سيتسبب في فيضانات ضخمة قد تغرق مدن ساحلية بأكملها.

ذوبان الجليد في جبال الألب بإيطاليا

وكشفت دراسة حديثة أنه يمكن في الوقت الراهن رؤية التغيرات الحاصلة في الغطاء الجليدي لجبال الألب في إيطاليا، من خلال العين المجردة

وذكرت وكالة «آنسا» الإيطالية للأنباء، أنه استنادًا إلى بيانات فرع منظمة «جرينسبيس» البيئية في إيطاليا، إلى أن 80 % من جليد جبال الألب الإيطالية قد يختفي بحلول عام 2060 ما سيؤدي إلى حدوث موجات جفاف جديدة.

Advertisements

وقد أكمل الخبراء الرحلة الاستكشافية الأولى إلى جليد وادي فورني في بارك ستيلفو الوطني. واتضح لهم أنه «يفقد نتيجة الذوبان أكثر من 50 %من سمكة مقارنة بالعام الماضي، وقد يختفي تمامًا بحلول عام 2060».

ويأتي ذلك في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض، مثل ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري.

وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت المناطق القطبية ذوبان لأجزاء كبيرة من الجليد، الأمر الذي ينذر بخطورة الوضع جراء أزمة المناخ.