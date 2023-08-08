الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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منوعات

انخفاض قياسي في مستويات الجليد بالقارة القطبية الجنوبية

القارة القطبية الجنوبية،
القارة القطبية الجنوبية، فيتو

سجلت القارة القطبية الجنوبية انخفاضا قياسيا في مستويات الجليد بلغ 15 بالمائة أدنى من المتوسط لهذا الوقت من العام.

هذا ما أعلنته منظمة مراقبة المناخ الأوروبية، والتي أكدت أن يوليو 2023 كان الشهر الأشد حرارة منذ بدء تأريخ الحرارة.

متوسط درجة الحرارة عالميا

وقالت: بلغ متوسط درجة الحرارة عالميا لشهر يوليو 16.95 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل عام 2019 بمقدار ثلث درجة مئوية، وفقا لخدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ، وهي قسم من برنامج الفضاء التابع للاتحاد الأوروبي.

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وترجع سجلات "كوبرنيكوس" إلى عام 1940.. وستكون درجة الحرارة هذه أعلى من أي شهر سجلته الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، والتي تعود سجلاتها إلى عام 1850.

من جانبها، قالت نائبة مدير "كوبرنيكوس" سامانثا بورجيس: "هذه الأرقام القياسية تنذر بعواقب وخيمة على الأفراد والكوكب المعرضين لطقس متطرف بصورة أكثر تواترا وشدة".

موجات حرارة قاتلة

وقد شهدت مناطق جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك وأوروبا وآسيا موجات حرارة قاتلة. 

وبداية من اليوم الثاني من يوليو، تجاوزت درجات الحرارة الأرقام التي سجلت سابقا في هذا الشهر على مدى عقود، وأصدرت خدمة "كوبرنيكوس" والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيانا مبكرا غير معتاد، يرجح أن يكون يوليو هو الأكثر حرارة على الإطلاق قبل أن ينتهي الشهر.. وقد أكدت إحصاءات اليوم الثلاثاء هذه الحقيقة.

وارتفعت درجة الحرارة هذا الشهر 1.5 درجة مئوية، متجاوزة أوقات ما قبل الصناعة.

ارتفاع هائل في درجات الحرارة

وقالت خدمة "كوبرنيكوس" إن الشهر الماضي شهدا ارتفاعا هائلا في درجات الحرارة بمقدار 0.7 درجة مئوية عن متوسط يوليو خلال الفترة من 1991 إلى 2020.

وكانت محيطات العالم أكثر دفئا بمقدار نصف درجة مئوية مقارنة بالثلاثين عاما السابقة، فيما كان شمال الأطلسي أعلى بـ1.05 درجة مئوية من المتوسط.

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