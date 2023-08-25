الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ 146 مشروعا في قطاع الكهرباء

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء والمهندس محمد فتحي رئيس قطاع محطة كهرباء غرب أسيوط وذلك لبحث ومناقشة سبل دعم المشروعات القومية والتنموية التي يجرى تنفيذها في قطاع الكهرباء والارتقاء بمنظومة العمل بمحطات إنتاج وتوليد الكهرباء...جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ومحمد بشير مدير المكتب الفني وأحمد شوقي رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

Advertisements

محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة 

وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التي يجري تنفيذها ومراعاة معايير السلامة والأمان معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لنهو كافة المشروعات التنموية ومشروعات المرافق والخدمات التي يجرى تنفيذها في كافة القطاعات لافتًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير احتياجاتها من الطاقة سواء من خلال تلبية احتياجات المواطنين أو احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية بالمحافظة. 

أضخم محطات الكهرباء في مصر 

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المحافظة شهدت نهضة كبيرة وتطورًا في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء وربطها بالشبكة الموحدة ومنها محطة كهرباء غرب أسيوط المركبة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعد واحدة من أضخم محطات الكهرباء في مصر ونفذتها شركة "أوراسكوم" للإنشاءات المصرية على مساحة 85 فدان جنوب معمل أسيوط لتكرير البترول بتكلفة بلغت 25 مليار جنيه كما تبلغ قدرتها التوليدية 1500 ميجاوات بالإضافة إلى مشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليار جنيه مصري وذلك ضمن خطة تنمية الصعيد ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

أوضح المحافظ أنه يجرى يجرى تنفيذ 146 مشروعا في قطاع الكهرباء بالمحافظة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بتكلفة تصل إلى 4 مليارات و936 مليون جنيه. 

محافظ أسيوط يبحث الاستفادة من أصول الدولة التابعة للمحافظة

حقيقة تعطل محطة كهرباء غرب أسيوط بعد تسرب مياه التبريد

وأشار محافظ أسيوط إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه مشيرًا إلى ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء في إطار تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وتدعيم المحافظة للنهوض بمنظومة الكهرباء بجميع المراكز والمدن والأحياء بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى تقديمه لكافة سبل الدعم لقطاع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بما يحقق التطور المنشود في جميع القطاعات والتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة لتنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة وتحقيق التنمية والازدهار في قطاع الكهرباء بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة المتابعة الميدانية أسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات الاستثمارية المشروعات التنموية املاك الدولة تكرير البترول محافظ أسيوط محطة كهرباء غرب اسيوط محطة كهرباء منظومة العمل

مواد متعلقة

ضبط أجولة دقيق مدعم وكمية من النخالة الناعمة في حملة تموينية بأسيوط

ندوات إرشادية للحفاظ على الماشية في أسيوط

إزالات فورية لـ 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

محافظ أسيوط يبحث الاستفادة من أصول الدولة التابعة للمحافظة

جامعة أسيوط تعلن نتيجة الاختبارات الإلكترونية لوظيفة أخصائي شئون إدارية بمستشفى الإصابات

انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات في نسخته الـ13 من حرم جامعة أسيوط

رئيس مياه أسيوط يتفقد مركز الخدمات المجمع لتعزيز الأداء

محافظ أسيوط يشكر الضباط والجنود لمشاركتهم في تأمين الاحتفال السنوى لدير العذراء بدرنكة

الأكثر قراءة

بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حقيقة غضب شريف منير من ابنته أسما

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

سر ترقيم مقابر الإمام الشافعي باللون الأحمر.. الأهالي: لم نتلق إخطارات بالإزالة.. وباحثون: هذه المقابر أثرية والحفاظ عليها «ضرورة»

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس 70 جنيهًا بسوق الجملة، وشعبة الخضراوات تكشف الأسباب

أحمد سليمان بعد تواجده بنادي الزمالك: عودة من جديد إلى بيتنا الكبير

اللجنة الثلاثية بالزمالك تستقر على رحيل أحمد حسني المدير الإداري

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

بعد تحذير FDA من قطرة ملوثة تسبب العمى، هل تتوفر في مصر؟

Advertisements

منوعات

المزيد

المركبة الفضائية الهندية تبدأ في استكشاف سطح القمر (فيديو)

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

شروط الالتحاق بدورة المرحل الجوي بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تصل إلى 30 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

هل تتزاور أرواح موتى المؤمنين ليلة الجمعة كما قال ابن القيم؟

المزيد
الجريدة الرسمية