الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار أعمال تركيب الانترلوك بجميع شوارع ديروط في أسيوط

تركيب بلاط الانترلوك
تركيب بلاط الانترلوك بشوارع أسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تركيب الانترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين واطفاء المظهر الجمالي على المنطقة وذلك وفقًا لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تحقيقًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 مشددًا على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال ومراحل التنفيذ للاطمئنان على تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة حتى الانتهاء من تلك الأعمال وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

Advertisements

 

تركيب بلاط الانترلوك 

 


وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة أعمال تركيب بلاط انترلوك لعدد من الحارات والشوارع الضيقة بمدينة ديروط التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها كشوارع الببلاوي، وشارع القرود، وحارة رشدى حارة عبد الحميد، وتفرعات منطقة شارع القيسارية وشارع الوكالة وشارع الحلقة وشارع جمال الدين وذلك عقب الانتهاء من ازالة التعديات على حرم الطريق ورفع الاشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية. 

 

تغطية شوارع ديروط في أسيوط ببلاط الإنترلوك

رصف 7 طرق في حي شرق أسيوط

ولفت محافظ أسيوط إلى إلى متابعة تلك الأعمال بإشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائب رئيس مركز ومدينة ديروط وبمشاركة حسام الدين خديوي نائب رئيس المركز، ونصرالدين ناجى مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومسئولي الإدارات والنظافة والاشغالات بالمركز مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لمتابعة سير العمل ونهو مراحل التنفيذ وفقًا للخطة الموضوعة والجدول الزمني المقرر.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الانترلوك الرئيس عبدالفتاح السيسي القيسارية تركيب بلاط انترلوك تركيب الإنترلوك عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط مصر2030

مواد متعلقة

استكمال محاكمة المعلم قاتل الطفلة ريناد بمدرسة ابتدائية في أسيوط بعد قليل

تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بأسيوط 3 درجات

لأول مرة، علوم أسيوط تطرح برنامجًا جديدًا عن "الفيزياء الإشعاعية الطبية" للعام الجديد

إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي بأسيوط ضمن برنامج التنمية المحلية

تنفيذ إزالات فورية لـ 6 حالات تعدى على أراض زراعية وأملاك الدولة بأسيوط

محافظ أسيوط يتابع نسب تنفيذ 288 مشروعا ضمن حياة كريمة

غلق 3 مخابز وضبط 258 بطاقة تموين خلال حملة مفاجئة على المخابز بأسيوط

محافظ أسيوط: مصنع الشركة الدولية للمستلزمات الطبية بالزرابي يوفر 650 فرصة عمل للشباب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

الانتخابات الرئاسية 2024، ضوابط حصول المرشح على تزكية المواطنين

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفاصيل صادمة في مقتل طفلة على يد عمها في أكتوبر.. توفي والديها واستغلها عمها في التسول.. وعمتها: أخويا كان بيطفي السجاير في جسمها وبلعت حتة حشيش (فيديو)

كيف تحول موقف كولر في أزمة محمد شريف؟.. مصدر بالأهلي يرد

الزمالك يصرف شهرين من مستحقات أوسوريو غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

اكتشاف طفيليات عمرها 200 مليون سنة

إيطاليا ترفض استضافة النزال، ماسك Vs زوكربيرج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 13-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

طرد الفرنسيين وشبهوه بجيفارا القارة.. إبراهيم تراوري أصغر قائد أفريقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

كم عدد آيات البكاء في القرآن الكريم؟

تفسير حلم السحاب في المنام وعلاقته بالغربة والأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية