الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مواطن ليبي يرخص دبابة، حقيقة الصورة المتداولة على مواقع التواصل في بلد المختار

دبابة، فيتو
دبابة، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا أنباء تزعم قيام مواطن ليبي بترخيص دبابة من طراز "بي 90" موديل 1973، والتي سيطر عليها بعد أحداث عام 2011 إبان سقوط نظام معمر القذافي.

 

مواطن ليبي يرخص دبابة 

وشهدت ليبيا في 2011 أحداث فوضوية خاصة بعد تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتوجيه ضربة للجيش الليبي مما تسبب في سرقة السلاح الذي كان موجود في مخازن الأسلحة التابعة للجيش.

رخصة دبابة، فيتو 

وانتشرت صورة لرخصة مرور يزعم أنها منذ عام 2012، لمواطن ليبي يدعى أبوعجيلة العجيلي الأحول من مدينة الزنتان، تحمل تفاصيل الدبابة التي قام بترخيصها.

وذكرت الأنباء المتداولة على مواقع التواصل أن الغرض المكتوب في الرخصة من استخدام الدبابة هو المشاركة في الجبهات القتالية.

ولم تصدر أي جهة رسمية في ليبيا بيانا للتعليق على تلك الأنباء.

وتشهد ليبيا أزمة أمنية بسبب انتشار السلاح في أيدي المليشيات خاصة تلك المتمركزة في غرب البلاد.

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ويوم الجمعة الماضية أعلن الجيش الليبي، عن إطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأمينًا لحدود الدولة الليبية ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من أرض ليبيا.

 

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية واسعة في الحدود الجنوبية 

وقال مدير إدارة الإعلام والتعبئة والناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان صادر عنه: إن الجيش الليبي تلقى تقارير ومعلومات متواترة لغرف القيادة والمعلومات لديها من نقاط السيطرة والمراقبة بالإضافة إلى المعلومات الاستخباراتية والأمنية الدقيقة والواسعة.

وأضاف اللواء أحمد  المسماري أن القوات المسلحة الليبية لن تسمح أن تكون ليبيا منطلقًا لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديدًا لجيراننا أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية.

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