ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ترتيب الدوري الانجليزي، يتقاسم ثلاثة أندية صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد في ختام الجولة الثالثة من البطولة.

ويتواجد وست هام وتوتنهام وأرسنال في صدارة ترتيب الدوري الانجليزي ولكل منهم 7 نقاط.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



بيرنلي ضد أستون فيلا 4:00 عصرا - beIN Sports HD 2 Premium

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي 4:00 عصرا - beIN Sports HD 1 Premium

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول 6:30 مساءا - beIN Sports HD 1 Premium

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ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

1- وست هام يونايتد 7 نقاط

2- توتنهام هوتسبير 7 نقاط

3- آرسنال 7 نقاط

4- برايتون 6 نقاط

5- مانشستر سيتي 6

6- مانشستر يونايتد 6

7- برينتفورد 5 نقاط

8- ليفربول 4 نقاط

9- تشيلسي 4 نقاط

10- كريستال بالاس 4 نقاط

11- فولهام 4 نقاط

12- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

13- أستون فيلا 3 نقاط

14- نوتينغهام فورست 3 نقاط

15- وولفرهامبتون 3 نقاط

16- بورنموث نقطة

17- شيفيلد يونايتد بلانقاط

18- بيرنلي بلا نقاط

19- لوتون تاون بلانقاط

20- إيفرتون بلانقاط



ترتيب الدوري الانجليزي

ويستعد فريق ليفربول، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، مواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

ومن المتوقع أن يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في مباراة الليلة بالدوري الانجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر، أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوزولاي، ماك أليستر، واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديجو جوتا، لويس دياز.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل



وتقام مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم الأحد، وتنطلق أحداثها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب سانت جيمس بارك، معقل فريق نيوكاسل.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل



مباراة ليفربول ضد مضيفه نيوكاسل تنقلها على الهواء مباشرة شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي وبالتحديد عبر قناة عبر قناة بريميوم 1.

ليفربول يفوز على بورنموث



انتهت مباراة ليفربول وبورنموث، وحقق الريدز الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية من البريميرليج على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وحقق ليفربول الفوز الأول له في الدوري، بعدما تعادل في المباراة الأولى أمام تشيلسي بهدف لكل فريق.

وأعلن نادي ليفربول لاعب وسطه الأرجنتيني ماك أليستر لمباراة نيوكاسل القادمة بالدوري الإنجليزي، بعد إلغاء الطرد الذي حصل عليه.

وكتب ليفربول عبر حسابه بموقع تويتر: رفع عقوبة الإيقاف الموقعة على ماك أليستر بعد الاستئناف الناجح ضد البطاقة الحمراء التي تلقاها خلال مباراة السبت الماضي أمام بورنموث.

وكشفت تقارير صحفية سعودية إعلامية أن إدارة نادي اتحاد جدة بقيادة أنمار الحائلي، حسمت صفقة محمد صلاح من نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت قناة الرياضية السعودية، أن محمد صلاح سيلعب آخر لقاء مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، ثم سينتقل إلى الإمارات من أجل الخضوع للفحوصات الطبية، تمهيدا لانتقاله إلى نادي اتحاد جدة في الميركاتو الحالي.

لاعب ليفربول السابق يحذر



من جانبه، حذر بيتر كراوش لاعب ليفربول السابق، إدارة النادي من بيع محمد صلاح في الصيف الحالي لاتحاد جدة السعودي.

وقال كراوش لشبكة "TNT" البريطانية: محمد صلاح لاعب الذي لا يمكن تعويضه، وبالتالي لا يمكنه بيعه.

وتابع: لا يهمني كل ما يقال عن الصفقة، إذا بعته مقابل 100 مليون جنيه إسترليني أو حتى 200 مليون، فلا يمكنك تعويضه، عليكم الاحتفاظ به بكل قوة.

وختم: يبدو أن قوة الشراء في الدوري السعودي لن تختفي، إذا كان محمد صلاح يريد الرحيل إلى هناك، سيكون من الصعب على ليفربول الاحتفاظ به.

لا يوجد عرض رسمي



وأعلن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن عدم وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: لا يوجد عرض رسمي لضم محمد صلاح، إذا وصل العرض سيتم رفضه، محمد صلاح لاعبًا لليفربول وهو ملتزم بنسبة 100%.

بدائل محمد صلاح في ليفربول



وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن النجم المصري محمد صلاح وافق على عرض اتحاد جدة، لكن ليفربول لا زال يقاوم ويصر على بقاء اللاعب.

وتابعت: "رغم رفض ليفربول بيع صلاح، لكن الفريق الإنجليزي حدد 3 لاعبين لمحاولة التعاقد مع أحدهم تحسبا لرحيل الفرعون المصري".

وأشارت الصحيفة "ليروي ساني نجم بايرن ميونخ، وكريم أديمي لاعب بوروسيا دورتموند، وفيديريكو كييزا جناح يوفنتوس، خيارات ليفربول لتعويض صلاح".

ونوهت توتو سبورت أن نادي يوفنتوس يقدر لاعبه فيديريكو كييزا بنحو 60 مليون يورو.

