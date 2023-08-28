الإثنين 28 أغسطس 2023
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سياسة

بينها زيادة قيمة الدعم النقدي، تفاصيل تقرير برلماني لتعزيز الحماية الاجتماعية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

أوصى تقرير صادر عن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في دور الانعقاد الثالث، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2023/2024، بضرورة العمل على تعزيز مجال الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

مطالب بضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي

وطالب التقرير الذي تمت الموافقة عليه أيضا في مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.

مراجعة برنامج معاش الطفل

وتضمنت توصيات مجلس الشيوخ في هذا الشأن بضرورة إعادة النظر في برنامج معاش الطفل، ومنظومة دعم ألبان الأطفال وتطويرها، من حيث القيم واشتراطات الاستهداف لتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة.

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إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية

وجاء من بين التوصيات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، كذلك أهمية مراجعة الاشتراطات الخاصة بإلحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة، بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

 

الحصر الدقيق لأعداد ذوي الإعاقة في مصر

ومن بين التوصيات التي وافق عليها أيضا مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث، المطالبة بأهمية عمل الحصر الدقيق لأعداد ذوي الإعاقة في مصر، وخفض رسوم الفحوصات الطبية اللازمة للحصول علي بطاقات الخدمات المتكاملة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تقليل إجراءات الحصول عليها.

 إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة

ودعا التقرير الصادر عن مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث، الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوى الإعاقة.

التوسع في تقديم الرعاية الاجتماعية لعدد أكبر من المسنين

وفيما يتعلق بكبار السن، تضمن التقرير توصيات بأهمية وسرعة التوسع في تقديم الرعاية الاجتماعية لعدد أكبر من المسنين لتعويض العجز بين الفعل والمستهدف، والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءً على توصيات العام الماضي.

أنواع الدعم النقدي غير المشروط المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والفئات المستحقة لكل نوع وشروط الحصول على معاش شهري نقدي

التضامن توضح خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من المنزل

كما طالب تقرير مجلس الشيوخ في شأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي الحالي 2023/2024، بضرورة العمل على تفعيل وظيفة "رفيق المسن" للمسنين المقيمين داخل منازلهم بما يسهل عليهم حياتهم، لاسيما في ظل المشكلات التي يتعرض لها قطاع عريض منهم.

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مجلس الشيوخ دور الانعقاد الثالث الحماية الأجتماعية الدعم النقدي ذوي الاعاقة المؤسسات الاجتماعية

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