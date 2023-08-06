أنواع الدعم النقدي غير المشروط المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والفئات المستحقة لكل نوع وشروط الحصول على معاش شهري نقدي

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الاجتماعية بمختلف طبقاتها وذلك في إطار سعى برنامج فرصة لتخريج الفئات القادرة على العمل من برامج الدعم النقدي تحت شعار من الدعم النقدي إلى الاستقلالية المالية والتي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهشمة والتي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي وذلك من خلال استهداف الفئات القادرة على العمل من خلال مساعدتها في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة رحبة وأكثر استقلالية والتحكم في الموارد الاقتصادية والمالية الأساسية، وهي الأجور ورأس المال والملكيات العينية، وبالتالي التخرج من فئة متلقي المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين في الإنتاج وتطوير الاقتصادي المحلي والوطني

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إطلاق أول برنامج دعم نقدي سنة 2015

أطلقت مصر أول برنامج لها " الدعم النقدي المشروط" في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم والذي يعد جزء لا يتجزأ من إستراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية.

أنواع الدعم النقدي غير المشروط

المساعدات الاستثنائية المساعدات الضمانية معاش الطفل

1- المساعدات الاستثنائية

الأسر المستفيدة من المساعدات الاستثنائية حوالي 46,078 أسرة وقيمة مبلغ الدعم 8,6 مليون جنيه

شروط الحصول على المساعدات الاستثنائية من التضامن الاجتماعي

1ـ ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو يتقاضى معاشًا تأمينيًّا أو مساعدة ضمانية شهرية.

2ـ أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء حديثو الولادة حتى الثمانية عشر عامًا والأبناء من سن السادسة حتى الثمانية عشر عامًا بمراحل التعليم.

3ـ المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين عمره (65 عامًا)، العجز أو مرض مزمن يحول عجزه أو مرضه المزمن بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبى، الأيتام الذين لا ينالون رعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك.

4ـ استيفاء كافة بيانات بتفاصيل الاستمارة الدالة على الحالة الاجتماعية.

الفئات المستحقة للمساعدات الاستثنائية

مصروفات التعليم.

مصروفات الجنازة.

مصروفات الوضع.

الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأسرة الفقيرة.

حالات الكوارث والنكبات الفردية.



2- تصرف مساعدات فى حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير.

3- تتولى مديريات التضامن الاجتماعى مساعدة كل من الأفراد والأسرة المستفيدة على الانخراط فى مجال الإنتاج بالوسائل الآتية:

– التدريب.

– تقديم منحة لإقامة مشروع إنتاجى أو خدمى مع استمرار استحقاق الضمان الاجتماعى المقرر.

– المساعدة فى الحصول على قروض صغيرة لإقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية.

– المساعدة فى الحصول على بعض الأدوات أو الآلات التى تمكن من العمل.

2- معاش الطفل

الأسرة المستفيدة 46,599 أسرة

قيمة مبلغ الدعم 45,7 مليون جنيه

يمنح معاش الطفل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، وتحدد القيمة وفقًا لعدد الأطفال، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـاش بشرط انتظامهم بالتعليم الأساسي حتى المتوسط بحد أقصى (200) جنيه شهريًا لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلى مايو من كل عام دراسي.

إجراءات الحصول على معاش الطفل من التضامن الاجتماعي

​يقدم طلب الحصول على المعاش على طلب الحصول على خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة.

الفئات المستحقة:

1- الأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين

2- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت

3- أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات

حددت المادة (49) من قانون الطفل الأطفال الذين يحق لهم الحصول على معاش شهري وفقا للقانون.

ويكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعي:

1- الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين.

2- أطفال الأم المعيلة، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت.

3- أطفال المحتجز قانونًا، أو المسجون، أو المسجونة المعيلة، والمحبوس، أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.

حقوق الطفل في القانون

قانون الطفل، والمادة 76 مكررًا للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

وفى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب فى فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:

1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.

2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.

3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم.

والمادة (77) للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.

وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل, فى حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون.

3- المساعدات الضمانية

الأسر المستفيدة 398,496 أسرة.

قيمة مبلغ الدعم أكثر من 2 مليار جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من وزراة التضامن

تقديم طلب الحصول على الخدمة

إقرار من صاحب الطلب بعدم وجود أقارب ملزمون بالنفقة

إقرار بعدم وجود مصدر دخل للأسرة أو إقرار بقيمة الدخل إن وجد

بطاقة شخصية أو عائلية أو أي مستند لإثبات الشخصية

مستند رسمي يثبت أن سن طالب الخدمة أقل من 65 سنة

شهادة ميلاد الولد أو الأولاد أو مستخرج رسمي منها

إقرار بعدم زواج أو عمل الاولاد المعاليين الملتحقين بمراكز التدريب أو بالمدارس أو بالمعاهد أو بالجامعات.



إقرار بعدم زواج البنت المعالة أو التحاقها بعمل.

قانون معاشات الضمان الاجتماعي

حدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى وقف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لمخالفتها لأحكام القانون، الذي وضع مجموعة من الاشتراطات التي يستوجب توافرها للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، الذي تقوم الدولة بصرفه للفئات الأكثر احتياجًا، لتوفير مورد ثابت من موارد الدخل لهم، ولتوفير أدنى متطلبات الحياة الأساسية ومعاونتهم على القيام بأساسيات المعيشة.



ويحذر قانون الضمان الاجتماعي المستفيدين من وقف وحرمانهم من معاش الضمان الاجتماعي، ووضع تلك المحاذير بالقانون، كما نص مجموعة من العقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا القانون، والتي تصل إلى السجن، لذلك يجب على المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، الاطلاع على الحالات والمخالفات التي نص عليها القانون.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي

وجاء قانون الضمان الاجتماعي، بحالات وقف معاش الضمان الاجتماعي، والتي من بينها حال ثبوت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعي المقررة، وفقا لأحكام القانون، بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، ففي هذه الحالة يوقف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد فورًا.

كما يوقف معاش الضمان الاجتماعي حال إدلاء المستفيد بالخدمة ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله، وكان سببًا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من خلال معاش الضمان الاجتماعي.

وقف معاش الضمان الاجتماعي

كما توقف مساعدات معاش الضمان الاجتماعي، بقرار من مدير المديرية المختص، إذا صدر ضد المستفيد حكمًا نهائيًّا بالإدانة في جريمة تسول أو في إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائي في إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

وفي تلك الحالات يؤدي ذلك إلى وقف صرف مستحقاته في معاش الضمان الاجتماعي طيلة المدة التي تكفي لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة، يضاف إلى تلك المبالغ مدة مساوية لها، إذا زادت على 3 أشهر.

عقوبة التلاعب بمعاش الضمان الاجتماعي

وحدد قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام القانون، أو الاستغلال للمساعدات التي تمنحها الدولة للمستحقين استغلالًا غير قانوني.



وينص قانون الضمان الاجتماعي في مادته رقم 21 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير من هذا القانون.



وتنص نفس المادة على أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.

شروط معاش الضمان الاجتماعي

وحدد قانون الضمان الاجتماعي، شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث يجب ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وألا تكون الأسرة المستقدمة لديها أولاد حتى سن الـ 18، ويكون الأولاد من سن 6 سنوات إلى 18 سنة بمراحل التعليم.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، من المسنين أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام لا ينال الرعاية من الأب أو الأم، بل من أقاربه من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

وحددت الحكومة قيمت معاش الضمان الاجتماعي، حيث يمنح بواقع 404 جنيهات شهريًّا للأسرة المكونة من فرد واحد، و450 جنيهًا شهريًّا للأسرة المكونة من فردين، و516 جنيهًا شهريًّا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، و563 جنيهًا شهريًّا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

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