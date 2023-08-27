موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الدوري الإسباني، يحل برشلونة حامل لقب الدوري، ضيفا اليوم الأحد على فياريال ضمن مباريات الجولة الثالثة بالدوري الإسباني “الليجا” لموسم 2023-2024، على ملعب "لا سيراميكا".

وتعادل برشلونة سلبيا أمام خيتافي بالجولة الأولى، ثم حقق الفوز في الجولة الثانية أمام قادش بهدفين دون مقابل.

بينما خسر فياريال خسر مباراته الأولى أمام ريال بيتيس بهدفين لهدف، وتغلب على ريال مايوركا بهدف نظيف بالجولة الثانية.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال

وتنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

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القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

تذاع مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة beIN sports HD 1.

وأعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، اليوم الأحد، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة البارسا، غياب لاعب الوسط بيدري جونزاليس والمدافع رونالد أراوخو، بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، دييجو كوشن.

الدفاع: أندرياس كريستينسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أندير أسترالاجا، أليخاندرو بالدي.

الوسط: بابلو جافي، فرينكي دي يونج، أوريل روميو، سيرجي روبرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، عبدالصمد الزلزولي، لامين يامال، فرمين لوبيز

وأعلن نادي برشلونة إصابة لاعب وسطه الإسباني الدولي بيدري دون تحديد مدة الغياب.

إصابة بيدري

وأشار نادي برشلونة في بيان بأن بيدري، الذي خاض أول مباراتين في الدوري، بأنه أصيب في فخذه الأيمن دون تحديد مدة الغياب.

صفقة جواو كانسيلو

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.