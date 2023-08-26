السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

تشافي: أخطاء التحكيم قد تحرم برشلونة من الدوري الإسباني

تشافي،فيتو
تشافي،فيتو

تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن  الأخطاء التحكيمية التي وقعت خلال أول جولتين من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجمع برشلونة 4 نقاط بعد التعادل مع خيتافي والفوز على قادش، بينما حقق منافسه ريال مدريد 9 نقاط من 3 مباريات على حساب أتلتيك بيلباو وألميريا وسيلتا فيجو.

تشافي يتحدث عن أخطاء الحكام

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي: "رغم غياب بيدري للإصابة في الفخذ الأيمن، لن تتغير طريقة اللعب كثيرا".

وأضاف: "بيدري فتى يهتم بنفسه وقام بعمل استثنائي الصيف الجاري لاكتساب كتلة عضلية، وأجهل السبب الرئيسي للإصابة".

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وزاد: "لكن توجد بدائل، مع انضمام جوندوجان وكذلك مشاركة لاعبين مثل فيرمين وسيرجي روبرتو وجابي ودي يونج وأوريول روميو ولاعب فريق الناشئين مارك كاسادو".

وتابع: "أليخاندرو بالدي، الذي كان يعاني من آلام سيكون متاحا، إلى جانب ماركوس ألونسو".

وشهدت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، أمس الجمعة، العديد من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل، أهمها إلغاء هدف لسيلتا.

وعن ذلك قال تشافي في مؤتمر صحفي: "سيكون من الصعب الفوز بالدوري في ظل الأخطاء التحكيمية، ستكون موجودة دائمًا".

وواصل: "بما أننا وضعنا كاميرات في غرفة خلع الملابس، ووضعوا ميكروفونات للاستماع إلى ما يقوله المدربون أثناء الاستراحة، فلماذا لا نفعل ذلك في محادثات الحكام".

وأردف: "بهذه الطريقة سنرى أنهم يطلقون الصافرات حقًا، وأود أن أسمعهم وأعرف لماذا يتم احتساب القرار، وما هي المعطيات التي يستندون إليها". 

ويحل برشلونة ضيفًا على فياريال، غدًا الأحد على ملعب لا سيراميكا، ضمن الجولة الثالثة.

وأعلن نادي برشلونة إصابة لاعب وسطه الإسباني الدولي بيدري دون تحديد مدة الغياب.

إصابة بيدري

وأشار نادي برشلونة في بيان بأن بيدري، الذي خاض أول مباراتين في الدوري، بأنه أصيب في فخذه الأيمن دون تحديد مدة الغياب.

صفقة جواو كانسيلو 

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

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