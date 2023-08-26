السبت 26 أغسطس 2023
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رياضة

تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال بالدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، غدا الأحد، على ملعب لا سيراميكا، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة البارسا، غياب لاعب الوسط بيدري جونزاليس والمدافع رونالد أراوخو، بسبب الإصابة.

قائمة برشلونة 

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، دييجو كوشن.

الدفاع: أندرياس كريستينسن، ماركوس ألونسو، جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أندير أسترالاجا، أليخاندرو بالدي.

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الوسط: بابلو جافي، فرينكي دي يونج، أوريل روميو، سيرجي روبرتو، إلكاي جوندوجان، مارك كاسادو.

الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، أنسو فاتي، عبدالصمد الزلزولي، لامين يامال، فرمين لوبيز

ويحتل برشلونة المركز السادس، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله مع خيتافي ثم فوزه على قادش، بينما يحتل فياريال المركز 12، برصيد 3 نقاط، بعد خسارته أمام ريال بيتيس وفوزه على ريال مايوركا.

وأعلن نادي برشلونة إصابة لاعب وسطه الإسباني الدولي بيدري دون تحديد مدة الغياب.

إصابة بيدري

وأشار نادي برشلونة في بيان بأن بيدري، الذي خاض أول مباراتين في الدوري، بأنه أصيب في فخذه الأيمن دون تحديد مدة الغياب.

صفقة جواو كانسيلو 

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

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