قرار جديد من النيابة بحادث مصرع طفلة بمبيد حشري في بولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر عامين لقيت مصرعها إثر تناولها مبيدا حشريا بالخطأ في منطقة بولاق الدكرور.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم بولاق الدكرور من غرفة النجدة بمصرع طفلة إثر تناولها مادة سامة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة طفلة تدعى مليكة.ا.م تبلغ من العمر عامين، وبإجراء التحريات تبين أن الطفلة توفيت نتيجة تناولها مبيدا حشريا، ولا شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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تفاصيل التحقيقات في جريمة قتل بائع خضار في كرداسة

ومن جانب آخر قرر قاضي المعارضات بالجيزة تجديد حبس عاطل 15 يوما، على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل بائع بطلق ناري بمنطقة كرداسة.

وكشفت التحقيقات، أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم والمجني عليه، نتيجة توقف البائع أمام منزل المتهم، فتطورت المشادة إلى مشاجرة، على إثرها أخرج العاطل سلاحه، وأصاب الضحية بطلق ناري في البطن، مما أسفر عن وفاته في الحال.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

أدلى المتهم بقتل فكهاني في كرداسة باعترافات تفصيلية أمام التحقيقات لارتكاب جريمته، أن سبب ارتكابه رفض تاجر الخضار الانصراف بعيدا عن منزله، وبيع بضاعته في مكان آخر.

وأضاف المتهم أن طالب من المجني عليه الانصراف ولكنه رفض، فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، فقام بإطلاق النار علي المجني عليه، مما أسفر عن إصابته ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

قتل بائع خضار في كرداسة

كانت البداية، بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين عاطل وبائع، نتيجة توقف البائع أمام منزل العاطل للبيع، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أطلق خلالها العاطل النار على البائع، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.