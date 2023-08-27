جامعة الملك سلمان الدولية تعلن خصم 30% من المصروفات الدراسية لهذه الكليات

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية خصم 30% في المصروفات الدراسية للمتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية للمجالات التالية: السياحة والضيافة - اللغات التطبيقية - الفنون والتصميم - العلوم الإدارية.

خطوات التقديم في جامعة الملك سلمان الدولية

ويمكن للطلاب التقديم مباشرة من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الجامعة (رأس سدر – الطور - شرم الشيخ) أو التقديم إلكترونيا من خلال الرابط

قواعد القبول والقيد للطلاب المستجدين بجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية

التقدم إلكترونيًا من خلال الصفحة المخصصة لهذا الغرض، حيث يختار الطالب المجال العلمي والبرنامج الأكاديمي المراد التقدم له، ويملأ البيانات الشخصية الخاصة به، وكذلك البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي والمجموع الذي حصل ثم يرفع المستندات الدالة على صحة البيانات المدونة، علمًا بأن رسوم طلب الالتحاق 1500 جنيه لا تسترد.

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تقبل الجامعة الحاصلين على الدبلومات الفنية في المجالات التالية: الصناعات التكنولوجية – الزراعات الصحراوية - السياحة والضيافة.

في حالة قبول الطالب مبدئيًا من خلال البيانات والمستندات المقدمة إلكترونيًا، فإنه سوف يتم إرسال بريد إلكتروني للطالب يفيد قبوله مبدئيًا وإخطاره بضرورة التوجه إلى مقر الجامعة ومعه مستنداته الأصلية، لتخضع للفحص والتأكد من صحتها، ثم استلامها من الطالب (رهن المراجعة والقيد بالمجلس الأعلى للجامعات الأهلية)، ويحصل الطالب على إيصال بالمستندات على أن يقوم بسداد قيمة مصروفات الفصل الدراسي الأول (50% من المصروفات الدراسية) ومصروفات الخدمات الطلابية كاملة وكذلك رسوم الكشف الطبي خلال يومين من تاريخه، ولن يعتبر الطالب مقبولًا بالجامعة إلا بعد السداد.

وإذا أراد الطالب تغيير جهة اختياره قبل بداية العام الجامعي تلغي الجامعة تسجيله من النظام المركزي حتى يمكنه التسجيل بجامعة أخرى، كما ترد الجامعة المبالغ التي تم تحصيلها من الطالب بعد خصم 10% من جملة هذه المبالغ، وتطبق قواعد الاسترداد المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية على الطلاب المنسحبين بعد بداية العام الجامعي.

ويتم استقبال طلبات التقدم للجامعة إلكترونيًا يوميًا اعتبارًا من تاريخ فتح باب التقدم وحتى الإعلان عن غلقه أو شغل الأماكن الشاغرة بالمجال العلمي المراد التقدم اليه. وإذا تعذر على الطالب التقدم إلكترونيًا يمكنه تلقي الدعم عن طريق الخط الساخن (16949) أو التوجه إلى أقرب فرع من فروع الجامعة.

ومعيار الترشح للقبول هو تحقيق شرط حد التقدم المُعلن وتعقد الجامعة اختبار تحديد مستوى للطلاب المقبولين في المهارات الأساسية للمجال العلمي الذي تم قبول الطالب به، وذلك لتقوية المهارات الأساسية لدى الطلاب المقبولين، كما تقوم الجامعة بعقد اختبارات القدرات للطلاب المتقدمين لمجالات الفنون والتصميم وهندسة العمارة قبل القبول النهائي للطلاب (ويعلن عن تاريخ الاختبار لاحقًا).

تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية 2023 وطلاب STEM

مجال الطب: 75%

مجال طب الأسنان: 74%

مجال الصيدلة: 70%

مجال الطب البيطري: 66%

مجال التمريض: 53%

مجال العلوم الأساسية: 53%

مجال علوم الحاسب: 60%

مجال هندسة الحاسب: 65%

مجال الزراعات الصحراوية: 53%

مجال الفنون والتصميم: 53%

مجال الصناعات التكنولوجية: 53%

مجال الهندسة: 65%

مجال العمارة: 65%

مجال العلوم الإدارية: 53%

مجال السياحة والضيافة: 53%

مجال اللغات التطبيقية: 53%

تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية 2023

مجال الطب: 83%

مجال طب الأسنان: 78%

مجال الصيدلة: 68%

مجال الطب البيطري: 58%

مجال التمريض: 58%

مجال العلوم الأساسية: 58%

مجال علوم الحاسب: 60%

مجال هندسة الحاسب: 65%

مجال الزراعات الصحراوية: 58%

مجال الفنون والتصميم: 58%

مجال الصناعات التكنولوجية: 58%

مجال الهندسة: 65%

مجال العمارة: 65%

مجال العلوم الإدارية: 58%

مجال السياحة والضيافة: 58%

مجال اللغات التطبيقية: 58%

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