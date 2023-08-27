أحدث ظهور لآمال ماهر بعد إجرائها لعملية جراحية

خطفت الفنانة آمال ماهر، الأنظار في أحدث ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا أثارت قلق الجمهور.

أحدث ظهور لآمال ماهر

ونشرت الفنانة آمال ماهر صورة برفقة نجلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تواصل تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ومن ناحية أخرى، طمأنت الفنانة آمال ماهر الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت آمال ماهر في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني وأحب أطمنكم عملية بسيطة، وأنا الحمد لله كويسة”.

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آمال ماهر وابنها بعد الجراحة، فيتو

جراحة عاجلة لآمال ماهر

وكانت المطربة مروة نصر أعلنت عن تعرض المطربة الكبيرة آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة، تطلبت تدخلًا جراحيًّا.

ونشرت مروة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لـ آمال ماهر، وأرفقتها بتعليق: "آمال ماهر بتعمل عملية حرجة، ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها.. ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

الفنانة آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد أجرت في وقت سابق مناقشة مفتوحة مع الجمهور، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وأجابت عن بعض أسئلة المتابعين لديها.



ووجه أحد المتابعين لدى آمال ماهر سؤالًا لها قائلًا: "كلمينا شوية عن نفسك وعائلتك والجانب الخفي من حياتك؟"، لترد الفنانة على سؤال المتابع: “مش خفي ولا حاجة، عندي أخ أصغر مني وأخ أكبر مني وابني ووالدتي وأولاد أخويا ومرات أخويا ربنا يخليهم ليَّ”.

ووجه متابع آخر سؤالًا للفنانة آمال ماهر: "ما هو طولك ووزنك؟ لترد الفنانة قائلة: “طولي 176 سنتيمترًا ووزني 64 كيلوجرامًا”.