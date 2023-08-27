الأحد 27 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحدث ظهور لآمال ماهر بعد إجرائها لعملية جراحية

آمال ماهر ونجلها،
آمال ماهر ونجلها، فيتو

خطفت الفنانة آمال ماهر، الأنظار في أحدث ظهور لها بعد خضوعها لعملية جراحية مؤخرا أثارت قلق الجمهور.

أحدث ظهور لآمال ماهر 

ونشرت الفنانة آمال ماهر صورة برفقة نجلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي علي موقع تواصل تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

 ومن ناحية أخرى، طمأنت الفنانة آمال ماهر الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت آمال ماهر في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني وأحب أطمنكم عملية بسيطة، وأنا الحمد لله كويسة”.

Advertisements

 

آمال ماهر وابنها بعد الجراحة، فيتو

 

 

 

جراحة عاجلة لآمال ماهر

وكانت المطربة مروة نصر أعلنت عن تعرض المطربة الكبيرة آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة، تطلبت تدخلًا جراحيًّا.

ونشرت مروة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لـ آمال ماهر، وأرفقتها بتعليق: "آمال ماهر بتعمل عملية حرجة، ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها.. ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

الفنانة آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد أجرت في وقت سابق مناقشة مفتوحة مع الجمهور، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وأجابت عن بعض أسئلة المتابعين لديها.


 ووجه أحد المتابعين لدى آمال ماهر سؤالًا لها قائلًا: "كلمينا شوية عن نفسك وعائلتك والجانب الخفي من حياتك؟"، لترد الفنانة على سؤال المتابع: “مش خفي ولا حاجة، عندي أخ أصغر مني وأخ أكبر مني وابني ووالدتي وأولاد أخويا ومرات أخويا ربنا يخليهم ليَّ”.

ووجه متابع آخر سؤالًا للفنانة آمال ماهر: "ما هو طولك ووزنك؟ لترد الفنانة قائلة: “طولي 176 سنتيمترًا ووزني 64 كيلوجرامًا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

امال ماهر الفنانة امال ماهر آمال ماهر وابنها عملية جراحية المطربة مروة نصر

مواد متعلقة

بعد خضوعها لعملية جراحية، آمال ماهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الموسيقيين عن إجراء آمال ماهر عملية جراحية: مش محتاجة تاخد إذن النقابة (فيديو)

الأكثر قراءة

رجل أعمال كلمة السر، تفاصيل اجتماع اللجنة الثلاثية مع زيزو وفتوح

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة عن مرتكب مجزرة فلوريدا

أحدث ظهور لآمال ماهر بعد إجرائها لعملية جراحية

أسما شريف منير تكشف كواليس حلاقة شعرها وتوجه رسالة قوية لوالدها (فيديو)

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة بترعة بالقليوبية

أسعار التليفونات السامسونج 2023 في مصر

القومية للفنون الشعبية تخطف الأنظار باستعراضاتها على مسرح ساحة الهناجر (صور)

رسالة المشرف على الكرة بالمقاولون لشوقي غريب

Advertisements

منوعات

المزيد

زحل يتقابل مع الشمس صباح اليوم

لاعبات منتخب إنجلترا بعد واقعة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني: "نرفض التحرش"

ظهور جديد لنوع نادر من الأسماك على شواطئ أستراليا لأول مرة منذ 25 عاما

رجل ينقذ صغير غوريلا من الموت بأعجوبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم السبت 26-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مياه فوكوشيما.. صراع الإشعاع النووي يشعل الصراع بين الصين واليابان (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 27 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية