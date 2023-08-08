بعد خضوعها لعملية جراحية، آمال ماهر تكشف تطورات حالتها الصحية

آمال ماهر، طمأنت الفنانة آمال ماهر الجمهور على حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية.

وكتبت آمال ماهر في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: “بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني وأحب اطمنكم عملية بسيطة وأنا الحمدلله كويسة”.

جراحة عاجلة لآمال ماهر

وكانت المطربة مروة نصر أعلنت عن تعرض المطربة الكبيرة آمال ماهر لوعكة صحية مفاجئة، تطلبت تدخلًا جراحيًّا.

ونشرت مروة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لـ آمال ماهر وأرفقتها بتعليق: آمال ماهر بتعمل عملية حرجة ادعو لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها.. ألف سلامة عليكِ يا حبيبتي إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

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الفنانة آمال ماهر



وكانت آمال ماهر قد أجرت في وقت سابق مناقشة مفتوحة مع الجمهور، من خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وأجابت عن بعض أسئلة المتابعين لديها.



ووجه أحد المتابعين لدى آمال ماهر سؤالًا لها قائلًا: "كلمينا شوية عن نفسك وعائلتك والجانب الخفي من حياتك؟"، لترد الفنانة على سؤال المتابع: “مش خفي ولا حاجة، عندي أخ أصغر مني وأخ أكبر مني وابني ووالدتي وأولاد أخويا ومرات أخويا ربنا يخليهم ليَّ”.

ووجه متابع آخر سؤالًا للفنانة آمال ماهر: "ما هو طولك ووزنك؟ لترد الفنانة قائلة: “طولي 176 سنتيمترًا ووزني 64 كيلوجرامًا”.