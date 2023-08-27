أدهم السعيد لـ "فيتو": الفلكلور والتاريخ رسموا شخصيتي في فرقة وسط البلد

أعرب الفنان الكبير أدهم السعيد عن سعادته الكبيرة لإحياء حفل ثاني ليالي مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء..

وقال أدهم فى تصريح خاص لـ "فيتو": أقدر جدا أنى أحييت وباحيي كل عام مع فرقة وسط البلد حفلا نتحاوط به فى أسوار القلعة المميزة لاني دارس تاريخ وفاهم المعني الكبير من مشاركة فرقتنا بالمهرجان كل عام على المستوى الثقافي والفني.





وتابع: وهذا ما أتميز به حبي وأدائى للفلكلور وعشقي للتاريخ رسموا شخصيتي فى فرقة وسط البلد.

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من جانبه، قال الفنان هاني عادل، العضو المؤسس لفرقة وسط البلد، إنه يتمنى هو وجميع أفراد الفرقة أن يقدموا أداءً متميزًا الليلة، في حفل مهرجان القلعة، وأن تُعجب الجماهير بالبرنامج الذي أعدُه خصيصًا للمهرجان.

وتابع هاني عادل في تصريح خاص لـ فيتو: هدفنا أن نمتع جمهور القلعة لأنه غالي علينا جدًّا، نظرًا لخصوصيته الشديدة، وكذا المكان التاريخي القيم الذي يقام فيه، وسعداء بدعوتنا في الدورات المتتالية منذ سنوات طويلة، مضيفًا أن مهرجان القلعة يعد ثروة قومية هامة جدًّا وفخورين وشاكرين لوزارة الثقافة لكونها تجعلنا جزء منه دائمًا.

واستهجن هاني الحديث عن انفصال فرقة وسط البلد، بسبب انشغال أدهم السعيد بالإنشاد الديني أو انشغاله هو بطرح أغنيات منفصلة عن الفرقة واتجاهه للتمثيل، مؤكدًا أن فرقة وسط البلد مستحيل أن تنفصل ومتابعًا “لأننا عائلة”.

مهرجان القلعة

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة افتتحت فعاليات الدورة 31 من مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، والذي تُنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، وذلك على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ويقام مهرجان القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة، بمشاركة نُخبة من نجوم الغناء والإنشاد بمصر والوطن العربي.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا خلال افتتاح المهرجان نُخبة من رواد المجال الذين أثروا الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشخصيات كان لها دورًا بارزًا في إنجاح الدورات السابقة.

وضمت قائمة المكرمين كلا من: "الدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا الأسبق -ومؤسس مهرجان القلعة، تسلمها عنه نجله محمد، اسم الشاعر الكبير الراحل شوقي حجاب تسلمتها عنه نجلته نهلة، اسم الفنان الراحل أحمد منيب تسلمها عنه نجله فتحي منيب، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، الشاعر مجدي نجيب تسلمها عنه فتحي منيب، السوبرانو تحية شمس الدين، المايسترو ناير ناجي، المطربة ريهام عبد الحكيم، المهندس ياسر شعلان - مدير عام الإضاءة بالأوبرا، ابتسام حلمي مدير عام المكتب الفني والتصميمات بالأوبرا، محمد السيد عبد المقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا".

تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

ويبلغ سعر تذكرة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته هذا العام 60 جنيهًا، وتتواصل فعاليات المهرجان على مدار 14 يومًا، ويضم 45 حفلًا متنوعًا.

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