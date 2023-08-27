الأحد 27 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الوافل، اصنعيه بنفسك في البيت ووفري في الميزانية

الوافل في البيت،
الوافل في البيت، فيتو

طريقة عمل الوافل، في البيت، من الحلويات الغربية التي يمكنها أن توفر في الميزانية بشكل كبير، فبدلًا من شراء الوافل جاهز، أصبح من السهل عمله في البيت بأقل التكاليف، وبمكونات بسيطة، في حين أن أسعاره في المحلات مرتفعة بشكل لا يناسب ميزانية الكثير من الأسر.

وهناك أكثر من طريقة لعمل الوافل، ما بين استخدام الماكينة المخصصة لعمل الوافل، وما بين عمله في الفرن، باستخدام قالب السيليكون المخصص لعمل الوافل.

 

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أصل وتاريخ الوافل

الوافل، فيتو

وتعود أصول الوافل إلى بلجيكيا، وهو عبارة عن عجينة توضع في ماكينة خاصة؛ لتعطي الشكل المميز له، ويمكن تقديم الوافل مع الفواكه أو الصوصات المختلفة حسب الرغبة، أو الآيس كريم

وما يسهل طريقة عمل الوافل في البيت، أن الماكينة المخصصة لصنعه أصبحت تتوافر في الأسواق، وإن كانت أسعارها مرتفعة ولا تناسب ميزانية الكثيرين، خاصة أنها تعد من الرفاهيات للكثيرين، ولكن أصبحت أيضا تتوافر في الأسواق قوالب سيليكون للوافل، ويمكن إعداد طريقة عمل الوافل، ووضعه في الفرن التقليدي، مما سهل طريقة عمل الوافل بالنسبة للكثير من الستات، بدلا من شراء ماكينة الوافل.

ونستعرض في السطور التالية، طريقة عمل الوافل، بأكثر من وصفة، لأكثر من شيف، وبدون استخدام ماكينة الوافل، فقط يمكنك شراء قالب الوافل السيليكون، والذي أصبح متوافرا في محلات بيع الأدوات المنزلية، وبسعر زهيد.

 

طريقة عمل الوافل

الوافل في الماكينة، فيتو

تقدم الشيف رشا الشامي، خبيرة الطهي والحلويات، طريقة عمل الوافل بخطوات بسيطة، ونتيجة مضمونة، وباستخدام ماكينة الوافل.

 

مقادير عمل الوافل

2 كوب دقيق
4 بيضات
3/4 كوب حليب
3/4 كوب زبدة مذابة 
كوب سكر 
ڤانيلا
ذرة ملح

للتزيين:
آيس كريم
فراولة 
صوص شوكولاتة

 

طريقة عمل الوافل

يخلط البيض والڤانيلا مع السكر جيدًا ثم يضاف الحليب والزبدة، ويخلط ثم يضاف الدقيق والبيكينج بودر، وذرة الملح ويخلط حتى نحصل على خليط مثل خليط الكيك.
نترك هذا الخليط حوالي 15 دقيقة يستريح، ثم تخبز في الجهاز الخاص بالوافل.
تقدم مع الآيس كريم والفراولة وتجمل بصوص الشوكولاتة.
هذه المقادير تكفي لعمل 12 قطعة وافل 
ويمكن عمل الخليط بالشوكولاتة بتقليل ملعقتين دقيق وإضافة كاكاو بدلا منها.

 

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة

الوافل في الفرن، فيتو

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الوافل، بدون استخدام الماكينة، ولكن من خلال استخدام القوالب السيليكون، والنتيجة مضمونة.

مقادير عمل الوافل
كوب دقيق
ربع كوب سكر 
نصف ملعقة ملح
2 بيضة
نصف كوب زبدة مذابة أو زيت حسب الرغبة
نصف كوب زيت
2 ملعقة صغيرة باكينج باودر
باكيت فانيليا
نصف كوب حليب

طريقة عمل الوافل بدون ماكينة
في الخلاط يخلط البيض والحليب والسكر والفانيليا والزيت حتى يتجانس جيدًا
في بولة يخلط الدقيق مع الملح والباكينج باودر بالمضرب السلك ويضاف إلى الخليط الأول بالخلاط 
يسكب فى قالب الوافل بعد دهنه بالزبدة ويدخل الفرن حتى ينضج ويحمر وجهه
يقدم مع النوتيلا والمربى أو السكر البودرة أو عسل النحل أو العسل الأسود أو الحليب المكثف أو يمكنكم أكله مالح مع الجبن أو التونة او الزيتون أو حسب الرغبة مع أي حشو وبألف هنا.

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