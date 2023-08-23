الأربعاء 23 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كيكة المهلبية، وصفة لذيذة وسريعة التحضير

كيكة المهلبية، فيتو
كيكة المهلبية، فيتو

طريقة عمل كيكة المهلبية، تعد هي أنسب اختيار مع هذا الصيف الحار، ومع بحث كل ست بيت عن أفضل الأكلات التي تنعش أبناءها، وتقدم لهم اكلة خفيفة ولذيذة، أو تحلية مسائية سريعة،وتعد طريقة عمل كيكة المهلبية هي الحل المثالي، والوصفة السريعة اللذيذة غير المكلفة.

 

طريقة عمل كيكة المهلبية

 

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة كيكة المهلبية مميزة، بمكوناتها الطبيعية،،كما سهلة التنفيذ.

المكونات:
6 أكواب حليب
8 ملاعق كبيرة نشا
2 كوب بسكويت مطحون
100 جرام زبد مذاب
ملعقة صغيرة قرفة
1 و1/4 كوب سكر
4 ملعقة كبيرة ماء زهر
رشة حبهان مطحون

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للتزيين:
فستق ومكسرات
 

الطريقة:

في وعاء، نقوم بمزج البسكويت المطحون مع الزبد، ونضيف القرفة وتقلب جيدا.

نسكب البسكويت في قاع قالب التشيز كيك، المتحرك، ونكبسها جيدا.

نخبزها في فرن حار نحو 8 دقائق.

نجهز المهلبية بالطريقة العادية، ( يمزج كل من الحليب، السكر، النشا، الحبهان جيدا، ويرفع على النار مع التقليب المستمر حتى يتكثف ).

نضيف ماء الزهر، ويرفع من على النار.

نصب المهلبية على البسكويت المحمص، ويترك ليبرد قليلا، ويدخل الثلاجة حتى يبرد 6 ساعات على الأقل.

 

طريقة عمل كيكة الليمون بالنعناع
 

كيكة الليمون بالنعناع

وتقدم الشيف آسيا، وصفة مختلفة للكيكة، يمكنك عملها بكل سهزلة، للتجديد لأفراد أسرتك، وهي طريقة عمل كيكة الليمون بالنعناع، والتي لها طعما مميزا، سيعشقه كل أفراد أسرتك، وستدخل السعادة على قلوبهم، والتي يمكنك اعدادها بكل سهولة.

المقادير:

كوب وربع دقيق
4/3 ملعقه صغيره بيكينج بودر
4/1 ملعقه صغيره ملح
كوب زبده طريه
ملعقه كبيره بشر ليمون
ملعقه صغيره فانيليا
2/1 كوب سكر وعصيرليمون وبشر ليمون اخضر وكمان معلقتين اوراق نعناع مفرومة
3بيضات
4/3 علبة حليب مكثف محلي
 

طريقة التحضير:

في وعاء قومي بخلط الدقيق والملح والبيكينج بودر.

في وعاء اخر اخلطي الزبده مع الفانيليا وبشر الليمون.

 بعدها أضيفي السكر واخلطي جيدا ثم ضعي عصير الليمون والنعناع والبيض وقلبي حتي يختلط المزيج.

ضيفي الحليب المكثف المحلي واخلطي جيدا، ثم أضيفي خليط الدقيق فوقه مع التقليب جيدا حتي تحصلي علي قوام ناعم.

احضري قالب الكيك المدهون بالزبده والدقيق ثم افرغي خليط الكيك به.

يطهي في فرن متوسط الحراره لمدة 45 دقيقه.

بعد خروجها من الفرن دعيها تبرد ثم قدميها، وضعي علي وجهها ربع علبة حليب مكثف محلي ممزوج بـ4 ملاعق كبيره عصير ليمون ولا تنسي رشة بشر الليمون وأوراق النعناع

طريقة عمل الكيكة بالليمون، وكرات جوز الهند

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، في البيت بطريقة احترافية


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