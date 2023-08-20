طريقة عمل البراونيز الأصلي في البيت وبأقل التكاليف

طريقة عمل البراونيز، من أصناف الكيك الغربية، التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعاتنا العربية، وأصبح الأطفال يعشقون طعم البراونيز، ولأن أسعاره ارتفعت بشكل كبير في المحلات، تحاول الأمهات تعلم طريقة عمل البراونيز، بنفس الوصفة الأصلية المشهورة، التي تقدم في المحلات والكافيهات، لأن طريقة عمل البراونيز في البيت ستوفر في الميزانية بشكل كبير.

طريقة عمل البراونيز، الوصفة الأصلية

البراونيز

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البراونيز زي المحلات، وبأقل التكاليف.

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طريقة عمل البراونيز من مطبخ الشيف ريمو

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البراونيز بالشوكولاتة، بالوصفة الأصلية؛ حتى يمكنك إسعاد أفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار، بطعم البراونيز المميز، وبدون تكاليف ترهق ميزانيتك.

مقادير عمل البراونيز

¼ كوب سكر

¾ كوب دقيق

2 بيضة

4 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

¼ ملعقة صغيرة ملح

كوب عين جمل مجروش (ممكن الاستغناء عنها )

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

1 ½ كوب شيكولاتة خام

كريز

طريقة عمل البراونيز بالخطوات

ذوبي الشيكولاتة في حمام مائي ساخن، واضيفي عليها الزبدة مع التقليب حتى تذوب تمامًا.

اخلطي الفانيليا والملح والبيكينج باودر والسكر مع الدقيق.

اخفقي البيض جيدً، واضيفي عليه خليط الدقيق تدريجيًا، مع الاستمرار في التقليب باستخدام ملعقة خشبية.

اضيفي الشيكولاتة المذابة على الخليط، واستمرّي في التقليب تدريجيًا حتى تتجانس كل المكونات.

بعد ذلك اضيفي عين الجمل المجروش، وقلّبيهم جيدًا مع بعض.

احضري الصينية أو القالب على شكل قلب، وادهنيه بالزبدة، وافردي فيه طبقة خفيفة من الدقيق.

ثم صبّي خليط البراونيز فيها، وأدخليه الفرن على درجة حرارة 180.

بعد نضج البراونيز زيّنيه بصوص الشيكولاتة والكريز

وبألف هنا.

طريقة عمل البراونيز بوصفة الشيف داليا

طريقة البراونيز

تقدم الشيف "داليا شبانة" خبيرة الطهي، طريقة عمل البراونيز، بخطوات سهلة، والتي ستفوق في طعمها اللذيذ ما تتناولينه في أكبر المحلات وأشهرها.

مقادير عمل البراونيز:

2 بيضة

كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة زبدة

ملعقة صغيرة فانيلا

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب ونصف شيكولاتة خام

ربع كوب سكر

ربع كوب مكسرات محمصة (استخدمت لوز وبندق مجروش خشن)

طريقة عمل البراونيز

في حمام مائي نذيب الشيكولاتة مع الزبدة.

نخلط المكونات الجافه كافة عدا السكر.

نضع البيض ونخفقه بالمضرب، ثم نضيف السكر.

ونضرب مرة أخرى، ثم نضيف المكونات الجافة مرة واحدة، ونضرب جيدا حتى يتم التجانس، ثم نضع الشيكولاتة المذابة، ونخلط حتى تمام التجانس.

بعد ذلك نضع المكسرات ونخلطها جيدا بـ"السبتيولا"، وليس بالمضرب.

توضع في صينية مدهونة زبدة ودقيق، وتدخل على فرن مسخن مسبقا على حرارة 180، حتى النضج، "تقريبا 20 دقيقة"، ولكنها تختلف من فرن لآخر.

إضافة مميزة للبراونيز:

يمكنك عمل كمية إضافية من الشيكولاتة المذابة مع قليل من الزبدة، وإضافتها على وجه البراونيز؛ لتعطي طبقة رائعة من صوص الشوكولاتة.

