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ثقافة وفنون

حمزة نمرة يتصدر التريند من جديد بكليب عالم كدابة (فيديو)

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

تصدر المطرب حمزة نمرة، تريند اليوتيوب، وذلك بكليب “عالم كدابة” من ألبومه الجديد “رايق”، والذي طرحه منذ ساعات 

تفاصيل أغنية حمزة نمرة الجديدة
في هذا السياق، تصدر “حمزة” التريند الأول بـ “عالم كدابة”، وذلك بعدما وصلت نسبة مشاهدتها مايقرب من نصف مليون مشاهدة في 19 ساعة 

أغنية حمزة نمرة الجديدة “عالم كدابة” من كلمات حسام سعيد ومن ألحان عمرو الشاذلي وأحمد الشاذلي وتوزيع موسيقي عمرو الخضري.

أغاني حمزة نمرة
وطرح حمزة نمرة مؤخرًا أغنية رياح الحياة من ألبومه الجديد "رايق"، وتواجدت الأغنية ضمن قائمة التريند على موقع يوتيوب، وحققت تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

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ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

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