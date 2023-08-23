الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أكيد راجعين، حمزة نمرة يطرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد

حمزة نمرة، فيتو
حمزة نمرة، فيتو

حمزة نمرة، يطرح اليوم الأربعاء المطرب حمزة نمرة أغنية جديدة بعنوان “أكيد راجعين”، ضمن أغاني ألبومه الجديد والذي يحمل اسم “رايق”. 

 

وأغنية أكيد راجعين يطرحها حمزة نمرة في الخامسة مساء اليوم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

أغاني حمزة نمرة

وطرح حمزة نمرة مؤخرًا أغنية رياح الحياة من ألبومه الجديد "رايق"،  وتواجدت الأغنية ضمن قائمة التريند على موقع يوتيوب، وحققت تفاعلًا جماهيريًّا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

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أغنية رياح الحياة 

أغنية رياح الحياة من كلمات: محمود فاروق، ألحان: حمزة نَمِرة، توزيع وميكساج: كريم عبد الوهاب، جيتار: مصطفى أصلان، باص جيتار: أحمد رجب.

 

ألبوم حمزة نمرة الجديد 

ويفاجئ حمزة جمهوره العربي بوجبة غنائية دسمة خلال الألبوم الذي يضم 13 أغنية، يتم إطلاقها بطريقة تسويقية مختلفة بواقع أغنية جديدة كل أسبوع وتحديدًا في أيام الأربعاء على مدار موسم الصيف.

 

ويخوض نمرة مغامرة فنية جديدة خلال "رايق" حيث يعتبر أول ألبومات مسيرته الغنائية الذي يتم إطلاقه خلال موسم الصيف، ويحمل في أغنياته مذاقات موسيقية متنوعة بين الموسيقى الشرقية والفيوجن والشعبي مع الفلامنكو والأفروبيت، في حين تتنوع موضوعات أغانيه بين العاطفية والواقعية والشجن وجرعة مركزة من البهجة والتفاؤل التي تتلاءم مع الأجواء الصيفية.

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