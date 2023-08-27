الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

ميلان يسحق تورينو بأربعة أهداف بالدوري الإيطالي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، فاز  فريق ميلان على تورينو بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي تقام على ملعب سان سيرو معقل الفريق الميلاني في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

أحداث الشوط الأول 

تقدم بولسيتش بالهدف الأول لفريق ميلان في الدقيقة 31، وعادل شورز النتيجة لفريق تورينو سريعا في الدقيقة 36 وظل الضغط متواصل من فريق ميلان لإحراز الهدف الثاني، وكان عن طريق جيرو في الدقيقة 43، وعاد ثيو هيرنانديز لخطف الهدف الثالث لميلان في الدقيقة 47.

وعاد جيرو ليضيف الهدف الرابع لميلان في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

وجاء تشكيل ميلان علي النحو التالي: 

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينان 

خط الدفاع: كالابريا، تياو، توموري، هيرنانديز 

خط الوسط: تشيك، كرونيتش، ريندرز 

خط الهجوم: بولسيتش، لياو، جيرو 

ميلان يطارد لوكاكو

عاد ميلان لمطاردة صفقة مثيرة للجدل في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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وسبق أن ارتبط ميلان بضم روميلو لوكاكو المهاجم السابق لإنتر في بداية الميركاتو، قبل أن يدخل اللاعب البلجيكي في مفاوضات جادة مع يوفنتوس، لكن لم يصل الأخير إلى اتفاق مع تشيلسي بشأن الصفقة. 

وصرح ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، مؤخرا بأنه لا يتوقع تعاقد النادي مع صفقات جديدة.

ووفقا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ميلان لا يزال يحلم بضم لوكاكو، في إطار سعيه للتعاقد مع مهاجم جديد إلى جانب أوليفييه جيرو.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أن ميلان سيكون لديه أحد أقوى خطوط الهجوم في أوروبا، إذا حصل على توقيع لوكاكو.

وسيتكون الخط الأمامي للروسونيري في هذه الحالة، من: لياو وبديله أوكافور جهة اليسار، وتشوكويزي وبديله بوليسيتش على اليمين، بالإضافة إلى لوكاكو وجيرو في مركز رأس الحربة.

يذكر أن لوكاكو خارج حسابات ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، ولا يزال يبحث عن نادٍ ينتقل إليه.

إنتر ميلان يصف لوكاكو بالخائن

كان الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، البلجيكي  وصف روميلو لوكاكو لاعب النيراتزوري السابق بـ "الخائن".

وانتهت إعارة لوكاكو لصفوف إنتر ميلان، هذا الصيف، وعاد لناديه الأصلي تشيلسي، وحاول النيراتزوري شراء عقد اللاعب نهائيا بعد الحصول على موافقته، لكنه دخل في مفاوضات قوية مع يوفنتوس غريم إنتر.

وقال زانيتي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد خاننا لوكاكو.. نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه".

وأضاف: "لقد توقعنا سلوكًا مختلفًا تمامًا من قبل روميلو، سواء كمحترف وأيضًا كرجل".

سانشيز ينضم لإنتر ميلان 

انضم اللاعب التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مارسيليا السابق إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في صفقة انتقال حر لمدة عام، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الإيطالي في  يونيو 2024.

ونشر فابريزيو رومانو الخبير بسوق الانتقالات أن اللاعب اتفق على كل شيء مع إدارة الإنتر، وكل شئ تم إنهاؤه في ذلك الأمر، منتظرين توقيع العقود وإعلان انضمامه رسميا. 

وكان  سانشيز لعب في الكالتشيو في بدايته حيث بدأ في صفوف أودينيزي الإيطالي.

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الدوري الإيطالي تشكيل ميلان ثيو هيرنانديز روميلو لوكاكو ميلان تورينو ملعب سان سيرو

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