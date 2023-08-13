إنتر ميلان يرسل عرضه الأول لضم بديل لوكاكو

الدوري الإيطالي، كشفت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان قدم أول عرض لنظيره بولونيا من أجل التعاقد مع النمساوي ماركو أرناتوفيتش، مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الجاري.

روميلو لوكاكو

ويبحث النيراتزوري عن دعم الناحية الهجومية بالفريق قبل انطلاق الموسم لتعويض رحيل روميلو لوكاكو، بعدما نجح النادي في تعزيز الفريق بماركوس تورام بدلا من دجيكو الذي غادر بنهاية عقده.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن إنتر ميلان يريد التعاقد مع مهاجم جديد بحلول نهاية الأسبوع المقبل وهو موعد انطلاق بطولة الدوري الإيطالي.

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وأضافت أن بولونيا رغم تمسكهم ببقاء صاحب الـ34 عاما، إلا أن مديري النيراتزوري يرفضون الاستسلام، لافتة إلى أن بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، قدم عرضا أوليا لضم المهاجم مقابل 8 ملايين يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إستراتيجية بولونيا هي رفع السعر قدر الإمكان، حتى إذا قام اللاعب بالضغط عليهم من أجل السماح له بالرحيل، مضيفة أنه إذا وصل عرض إنتر إلى 10 ملايين يورو بالإضافة للمكافآت، فمن المحتمل أن تتم الصفقة.

إنتر ميلان يصف لوكاكو بالخائن

وصف الأرجنتيني خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب النيراتزوري السابق بـ "الخائن".

وانتهت إعارة لوكاكو لصفوف إنتر ميلان، هذا الصيف، وعاد لناديه الأصلي تشيلسي، وحاول النيراتزوري شراء عقد اللاعب نهائيا بعد الحصول على موافقته، لكنه دخل في مفاوضات قوية مع يوفنتوس غريم إنتر.

وقال زانيتي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد خاننا لوكاكو.. نشعر بخيبة أمل كبيرة تجاهه".

وأضاف: "لقد توقعنا سلوكا مختلفا تماما من قبل روميلو، سواء كمحترف وأيضا كرجل".

جدير بالذكر، أن يوفنتوس يستهدف ضم لوكاكو، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم البيانكونيري، بالانتقال لصفوف البلوز.

يعد سوق الانتقالات أمرا مهما لمتابعي كرة القدم في ظل توقف الدوريات، ويعد فريق إنتر ميلان هو فرس الرهان في سوق الانتقالات الصيفية الحالية في إيطاليا، حيث أجروا العديد من الانتقالات أكثر من غيرهم على مستوى الأندية الإيطالية.

سوق انتقالات إنتر ميلان في الصيف الحالي



التعاقد مع سومر حارس بايرن ميونخ.

التعاقد مع أوديرو حارس سامبدوريا.

التعاقد مع كوادرادو لاعب يوفنتوس.

التعاقد مع بيسيك لاعب أرهوس.

التعاقد مع تورام لاعب مونشنجلادباخ.

تجديد تعاقد الثلاثي (تشالنجولو، باستوني، دي فري).

رحيل الرباعي (دزيكو، سكريناير، جاليارديني، بروزفيتش، أونانا).