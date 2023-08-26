القبض على طالب أصاب طفلا بطلق ناري أثناء حفل زفاف في القليوبية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على طالب أصاب طفلًا بطلق ناري أثناء حفل زفاف في القليوبية.
ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية.
وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.
وبسؤال والده قرر بأنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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